Ďalší spackaný pokus o opravu umeleckého diela: Keď zbadáte, čo spravili z tejto sochy, chytíte sa za hlavu

Maľovaná drevená socha sv. Juraja zo 16. storočia zdobí kaplnku v španielskom meste Estella. Pokus o jej zreštaurovanie však nedopadol podľa predstáv a vyvolal hnev medzi odborníkmi v oblasti umenia.

V Kaplnke sv. Juraja v Kostole sv. Michaela v Estelle na severe Španielska mali sochu svätca bojujúceho s drakom už 500 rokov. Za ten čas stmavla a mala aj ďalšie poškodenia. Vzhľadom na to prišlo rozhodnutie trochu ju revitalizovať. Keby však v kostole vedeli, ako to dopadne, radšej by ju nechali v pôvodnom stave. Otvoriť galériu Socha sv. Juraja pred a po oprave. Zdroj: facebook/artus restauración patrimonio, twitter Ako sa vyjadril starosta mesta, kňaz sa rozhodol obnoviť sochu bez konzultácie alebo informovania mestskej rady či odborníkov, čo mal urobiť zo zákona. Namiesto toho oslovil miestnu umeleckú školu, aby to urobili. Amatéri podľa kritikov použili nesprávny druh farby a sadru. S najväčšou pravdepodobnosťou tak zničili pôvodné vrstvy náteru. Škola medzitým zrušila svoje facebookovú stránku. Na pomoc privolali experta, ktorý má zistiť, nakoľko je možné toto nešťastné počínanie vrátiť späť a či je možné dať sochu do pôvodného stavu.

Španieli jednoducho na reštaurovanie nemajú šťastie. Pred 6 rokmi starú fresku Krista v španielskom kostole reštaurovala dôchodkyňa na vlastnú päsť. Maľba z 19. stor. sa premenila na akúsi detskú kresbu. Fresku poškodila vlhkosť a babička sa pustila do jej reštaurovania bez povolenia. Jej „dielo“ sa stalo hitom internetu.