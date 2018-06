Tohtoročná žatva má dve tváre: Kým na jednom poli sa tešia, na druhom zalamujú rukami

Kým na jednom poli sa tešia, na druhom zalamujú rukami! Vrtochy počasia dávajú momentálne riadne zabrať poľnohospodárom.

A kým na jednej strane vo Dvoroch nad Žitavou (okr. Nové Zámky) sa už teraz tešia zo skorej a bohatej úrody a začali so žatvou, len v 40 kilometrov vzdialenom Cabaji-Čápore (okr. Nitra) majú hlavu v smútku. Búrka s krupobitím, ktorá sa nad dolinou prehnala začiatkom júna, ich pripravila takmer o celú úrodu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Chystajú 11 kombajnov Otvoriť galériu Riaditeľ Združenia agropodnikateľov v Dvoroch nad Žitavou Dušan Blaho si úrodu pochvaľuje. Zdroj: Michaela Farkašová Už pred dvoma dňami začali svojimi kombajnmi kosiť prvý ozimný jačmeň v Dvoroch nad Žitavou. Vďaka horúcemu počasiu v apríli a máji sa tu žatva začali o dva týždne skôr. „Ozimný jačmeň a hrach sme už skosili, teraz začíname pšenicu. Už tri dni máme na poli svojich 7 kombajnov, v týchto dňoch majú doraziť ďalšie 4 z Česka,“ hovorí riaditeľ Združenia agropodnikateľov v Dvoroch nad Žitavou Dušan Blaho. Úrodu si pochvaľuje. „Všetkého je nadpriemer, aj napriek rýchlemu dozretiu sú klasy plné, takže my sa nemáme na čo sťažovať, ak sa nič nestane ani počas žatvy, sme nadmieru spokojní,“ pochvaľuje si Blaho. Na poliach je už čulý ruch, všetci zainteresovaní žijú momentálne žatvou. Niektorí si dokonca takto plnia svoje detské sny. „Ako malého chlapca ma otec brával na žatvu, už vtedy som chcel riadiť kombajn a dnes je to realita,“ s úsmevom sa priznáva Ján Berta (29).