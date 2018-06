Dobrá správa pre dovolenkárov: Z Bratislavy pribudne nová letecká linka do letoviska

Z bratislavského Letiska Milana R. Štefánika pribudne od štvrtka 28. júna nová pravidelná letecká linka do tureckého letoviska Dalaman.

Linku spúšťa letecký dopravca Ryanair s frekvenciou raz týždenne, každý štvrtok. "Letecká spoločnosť Ryanair otvára z Bratislavy tento rok osem nových leteckých liniek. V marci pribudli nové linky Ryanairu na Maltu, do Burgasu v Bulharsku, na Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku, od júna zase linky do Eindhovenu v Holandsku a tureckého Dalamanu," vymenoval predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec. Zároveň doplnil, že od novembra pribudnú aj nové linky spoločnosti do Marrákeša v Maroku a ukrajinského Kyjeva-Boryspiľu.

Celkovo prevádzkuje Ryanair z Bratislavy počas tohto leta 25 pravidelných liniek. "To je historicky najvyšší počet pravidelných liniek od začiatku pôsobenia Ryanairu u nás od roku 2005," dodal Pojedinec.