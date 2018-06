Popolník plný ohorkov? Omyl! Len ťažko uhádnete, na čo sa v skutočnosti pozeráte

Kuchár Ben Churchill si zvykne hovoriť aj potravinový iluzionista.

Dokáže totiž vykúzliť zákusky, ktoré by ste si na prvý pohľad pomýlili s niečím úplne iným. Niekedy ich maskuje ako ovocie či hríby, no najčastejšie vytvára zákusky, ktoré by ste do úst určite nedali. Veď posúďte sami!

Špongia so saponátom

Špongiový zákusok Zdroj: Instagram

Jablkové pyré, olivový olej a podrvená mäta. Pena je z našľahaného sladkého mlieka.

Plesnivý pomaranč

Pomarančový parfait Zdroj: Instagram

Pomarančový dezert parfait, žuvačková hmota, snehový prášok.

Vysypaný kvetináč

Čokoládovo cviklová nehoda Zdroj: Instagram

Čokoláda a cvikla, z čokolády je vyrobený aj kvetináč, aj zem.

Popolník

Popolníková panna cotta Zdroj: Instagram

Vanilková panna cotta, gél z aromatického čaju lapsang, snehový prášok, čokoláda.