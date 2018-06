Lucia Slaninková je s Tatarom už štyri roky: Ako sa zoznámila so slávnym hokejistom?

Atraktívna blondínka Lucia Slaninková (26) sa zviditeľnila v roku 2013, keď v súťaži Miss získala druhé miesto.

Nádejná kariéra modelky však išla bokom celkom rýchlo hneď po tom, ako sa zamilovala do jedného z našich najúspešnejších hokejistov Tomáša Tatara (27) a odišla s ním do Ameriky. Ako s ním prežíva jeho úspechy a pády a všetko o živote s profesionálnym hokejistom prezradila exkluzívne pre Nový Čas víkend.

Aké je to žiť s profesionálnym hokejistom?

Zo začiatku som si to ani neuvedomovala, až keď som s ním pred štyrmi rokmi odišla žiť do Ameriky. Vtedy som zažila prvý zápas a videla som, ako to vlastne chodí. Nikdy som nechápala, keď mi niekto hovoril, že žiť s profesionálnym športovcom je zložité. Nie je to také ľahké, ako by sa mohlo zdať. Potrebuje mať svoj pokoj, má svoj denný režim a pravidlá, kedy ráno vstávať, kedy ísť na tréning a mnoho iných povinností. Nie je to taká pozlátka, ako si mnohí myslia, je za tým naozaj veľká drina aj pre partnerku - či priateľku alebo manželku a ešte dvojnásobne, ak sú tam deti. Celé okolie sa musí prispôsobiť jeho potrebám.

Ako ste sa zoznámili?

Spoznali sme sa asi rok predtým, než sme spolu začali chodiť. Mala som dobrého kamaráta, ktorý bol zároveň aj Tomášov kamarát. Raz sme sa spolu vybrali do kaviarne, kde sedel aj Tomáš. Po chvíli sa začal na mňa usmievať a vymenili sme si telefónne čísla. Nejaký čas sme si telefonovali a písali. Potom som odišla na dovolenku, on na majstrovstvá sveta a po nich za mnou pricestoval do Považskej Bystrice, kde som bývala s rodičmi a išli sme na kávu.

Bola to láska na prvý pohľad?

Nemyslím si. Moja sestra bola doňho kedysi zaľúbená a jeho plagáty viseli po celej izbe. Pamätám sa, ako som sa jej smiala, že koho to tam má. Bolo to také mladé ucho, nezarastené. Po čase zmužnel a potom som sa doňho zaľúbila ja. (smiech)