Oliver Andrásy ukázal nádhernú záhradu, ale... Montérky ani tepláky nemám!

Humorista Oliver Andrásy (60) nám dovolil nahliadnuť do priestorov, kde najradšej trávi leto. Pred jeho vilou pod Slavínom je fontána a bazén s protiprúdom, vzadu zase terasovito usporiadaná okrasná záhrada s viacerými relaxačnými zónami.Tento kúsok raja vymyslel a vybudoval od piky. Ale nie vlastnoručne, ako prízvukuje.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

„Poďme od začiatku,“ vyzval nás hneď v úvode prehliadky svojej záhrady a myslel tým časovú líniu.

Zakročil ako diktátor

„Na tomto pozemku bývam od narodenia. Naschvál nehovorím, že v tomto dome, lebo tento je iný, ako tu bol. Keby ste videli, ako to tu vtedy vyzeralo, tak by ste zaplakali. Tu neostal ani štvorcový centimeter v takom stave, ako to bolo, keď som sa narodil,“ rozhodil rukami. „Tu, kde sedíme, sa napríklad pochovávali mačky... Pálili sme tu staré okná, bolo tu všelijaké rozbité sklo. Pod nami bola búda na uhlie, hoci sme už uhlím dávno nekúrili.“

Ako malého chlapca ho to jedného dňa naštvalo a pustil sa do práce. „Vlastnoručne som tú búdu rozoberal a upratoval. Časom som dal vybudovať všetky ploty, založil som trávnik, všetko som za 60 a pol roka, čo tu žijem, zmenil.“

Aby ste si však nemysleli, že humorista si každú zmenu fyzicky odpracoval. „Toho, čo som tu fyzicky urobil sám, by sme veľa nenašli. Skôr som vymyslel koncepciu, ako to bude celé vyzerať a zorganizoval som ľudí, ktorí to urobili. Veď ani Cheopsovu pyramídu nestaval Cheops,“ smeje sa a možnosť, že by sme ho v nestráženej chvíli nachytali v montérkach, vylučuje. „Nie, montérky nemám... ani tepláky. Dokonca aj manželke som jej ich veľmi diktátorským spôsobom zrušil. Povedal som jej, že nechcem mať ženu, ktorá chodí v teplákoch.“