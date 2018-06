Kriminalisti si lámu hlavy nad záhadnou nehodou: Kamil aj Karol majú rovnakú DNA!

Ťažký oriešok k rozlúsknutiu majú policajti, ktorí pri pátraní po vinníkovi dopravnej nehody na juhovýchode Poľska majú na výber medzi dvoma bratmi.

Ide o jednovaječné dvojčatá so zhodnou DNA. Jeden z nich v opitosti zavinil nehodu, pri ktorej zomrela osemnásťročná dievčina. Ak sa páchateľa podarí usvedčiť, hrozí mu až 12 rokov väzenia. "Vyšetrovatelia vedia, že to môže byť jeden z ich najťažších prípadov, pretože dvojčatá Karol a Kamil majú rovnakú DNA. Boli v aute, v ktorom zomrela osemnásťročná Andželika. Kto riadil? Dvojičky najprv zvaľovali vinu jeden na druhého, potom tvrdili, že za volantom bola dievča," uviedla televízia TVN 24 s odvolaním sa na prokurátora, ktorý na prípad dohliada.



Obaja devätnásťroční bratia boli v čase nehody pod vplyvom alkoholu a jeden z nich z miesta nehody ušiel. "Bude ťažké zistiť, ktorému z bratov patrí stopy DNA nájdené v aute," pripustila doktorka Magdalena Spólnická, ktorá riadi ústredné kriminalistické laboratórium poľskej polície. "Moderná veda v takejto situácii nie je úplne bezradná. Existuje metóda, umožňujúca odhaliť mutácie DNA počas vývoja embrya, ale je drahá a zdĺhavá. Nejde o bežne používanú metódu," dodala. Podmienkou úspechu však je odobrať z vraku vozidla vzorky DNA, ktoré bezpochyby patrili vodičovi, a nie cestujúcim.



Prípady dopravných nehôd, v ktorých je nutné niekomu dokázať, že riadil, sú podľa policajného experta vždy ťažké, ale tento prípad je ešte ťažší. "Auto sa prevracalo a v takých, veľmi dynamických situáciách je ťažké zistiť, ako vznikali jednotlivé stopy," pripustil Kamil Januszkiewicz. Súdny znalec Slawomir Glazar všetko prirovnal k skladaniu puzzle: všetky okolnosti treba podrobne vysvetliť tak, aby do seba zapadali.