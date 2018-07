Jaroslav má pri sebe už 8 rokov parťáka, akého by si prial každý: Budete sa čudovať, čo všetko zvládne!

Nerozlučná dvojica. Sympatický psovod Jaroslav Čačík je jedným z majstrov Slovenska v špeciálnej kynológii. So svojím psím spoločníkom, nemeckým ovčiakom Sarom tvoria dvojicu už dlhých osem rokov.

Jeho štvornohý kamarát je vycvičený na vyhľadávanie všetkých druhov známych drog a má za sebou veľa úspešných zásahov. Jedným z tohtoročných majstrov Slovenska v špeciálnej kynológii je nadporučík Jaroslav Čačík z Nitry, ktorý so svojím uhľovočiernym nemeckým ovčiakom Sarom získal prvenstvo v kategórii vyhľadávania drog.

„Sme spolu od jeho 18 mesiacov, teraz má osem rokov,“ prezrádza sympatický psovod a dodáva, že tajomstvo spoločného úspechu tkvie v tvrdej disciplíne. „Je to veľa hodín driny, o ktorých nikto nehovorí. Musí vás to baviť,“ dodáva s úsmevom. Saro je vraj príjemný a poslušný kolega. Nie každý pes je však predurčený na vyhľadávanie špeciálnych pachových stôp, aké drogy nechávajú. „Musí mať určité povahové vlastnosti, nesmie sa báť napríklad schodov a mal by vedieť aj sám vyhľadávať,“ prezradil šikovný psovod. Úloha policajného psa nie je vôbec jednoduchá. Hľadá totiž šesť základných pachov medzi miliónmi ďalších, pričom každá zmena v jeho správaní môže znamenať nález.“ Najkrajšou odmenou pre Sara je láska jeho pána. „Ako odmenu za dobre vykonanú prácu dostane loptičku a vybláznime sa spolu,“ uzavrel Jaro.

Nie z každého psa sa stane vyhľadávač drog:

Miroslav Scherhaufer, inštruktor špecializovaného výcviku služobných psov

- pes určený na špeciálne pachové práce musí mať určité vlastnosti, nemôže sa báť ľudí a rôznych terénov

- príprava takéhoto psa trvá tri mesiace, potom ide do výkonu, trénuje a cvičí prakticky celý svoj život

- výcvik prebieha na simulovaných kufroch a batožinách, keď pes nájde podozrivý pach, označí ho tak, aby batožinu nepoškodil

- pes na vyhľadávanie drog rozozná všetky druhy známych drog, musí nájsť šesť základných pachov medzi miliónmi