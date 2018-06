Cyklisti pribúdajú, žiadajú nové trasy: Tento rok pribudlo 0 km cyklotrás

Cyklistov je čoraz viac! Podľa najnovšieho sčítania občianskeho združenia Cyklokoalícia, stúpol za posledných päť rokov počet cyklistov v uliciach hlavného mesta viac ako dvojnásobne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Paradoxom však je, že aj keď tento druh dopravy využíva stále viac ľudí, nové cyklotrasy v Bratislave pribúdajú veľmi pomaly. Od začiatku tohto roka dokonca nevybudovali ani kilometer pre cyklistov.

Bicykel je nielen ideálny dopravný prostriedok do mesta, ale má aj zdravotné výhody. „Ľudia zistili, že je to zdravšie, ako sedieť za volantom v zápche,“ prezradil prezident Cyklokoalície Daniel Ďuriš. Podmienky pre milovníkov tohto dopravného prostriedka ani zďaleka nie sú ideálne. „Urgentne potrebujeme spojiť najväčšie mestské časti ako Ružinov, Karlova Ves či Nové Mesto s centrom bezpečnými, oddelenými trasami,“ pokračuje Ďuriš.

Vybudovanie infraštruktúry by pomohlo k rozvoju cyklodopravy. „Už teraz vidíme nárast na trase, kde je kvalitná infraštruktúra - konkrétne ide o kompletne oddelenú cyklotrasu z Petržalky od Bosákovej, ponad diaľnicu, cez Starý most až po Nám. SNP, respektíve po Dunajskú,“ skonštatoval Ďuriš. Lenže budúcnosť cyklodopravy v hlavnom meste nevidí ružovo. „V tomto roku vzniklo presne nula kilometrov cyklotrás, nejaké projekty magistrát má, avšak tempo je doslova slimačie,“ dodal Ďuriš na záver.

Mesto sa bráni, že cyklotrasy plánuje aj tento rok. „V roku 2017 pribudla cyklotrasa „Historický okruh“, ktorá má približne 2 km. Budovanie ďalších cyklotrás skomplikovali majetkovoprávne dôvody a povoľovacie procesy. V roku 2018 má hlavné mesto za cieľ doprojektovať a realizovať viacero trás,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Onufer.

Nárast cyklistov v reprezentatívnych lokalitách:

Kamenné námestie:

480 cyklistov (2018) vs. 201 (2013) - 139 % nárast

Starý most:

588 cyklistov (2018) vs. 249 (2013) - 136 % nárast

Nebezpečná jazda mestom

Ján Bazovský, dopravný analytik

Cyklisti v Bratislave nemajú bezpečné trasy a nie sú dostatočne prepojené. Pri jazde mestom sa vystavujú nebezpečenstvu, keď jazdia v premávke a prípadne používajú chodníky, čo je ešte horšie.

Cyklochodníky stále chýbajú

Katarína Konečná (22)

Otvoriť galériu Katarína Konečná (22). Zdroj: mh

V poslednom čase som chcela venovať viac času fyzickým aktivitám, a tak som sa rozhodla do práce chodiť na bicykli. Z Nového Mesta chodím do práce na Kramáre.

Iveta Pekáriková (30)

Otvoriť galériu Iveta Pekáriková (30). Zdroj: mh Chodím do práce na bicykli, no cesta mi trvá z Trnávky na Kramáre až 40 minút. Bojím sa chodiť po hlavných cestách a chýba mi tu viac cyklotrás.

Miroslav Šilhavík (28)