Horehronec tresol manželku po tvári lopatou: Trest sa mu nepáčil

Takmer osem rokov opitý Horehronec dvakrát do mesiaca - po výplate - bil manželku päsťou. Keď spadla, kopal do nej. Keď odišiel na dôchodok, napadol ženu s lopatou. Rozsudok, ktorým ho súd poslal do väzenia, sa mu nepáčil.

Horehronec - s ktorým žena žila v manželstve 36 rokov - okrem pravidelných vyčíňaní v opitosti raz na dvore rodinného domu vytrhol manželke z ruky lopatu a udrel ju ňou do tváre. Žena, ktorá zo strachu pred ďalšími údermi ušla na ulicu mala podliatiny na tvári. Správanie manžela bolo nevyspytateľné. Keď mu raz manželka priniesla obed a odkašlala si, hodil tanier o stenu. Pod hrozbou zabitia ženu vyháňal z domu. Na súde pripustil, že manželke ublížil, avšak tvrdil, že sa na to nepamätá. "Po vytriezvení som mával výpadky pamäte," uviedol na pojednávaní muž, ktorý prezradil, že alkoholu holdovala aj jeho manželka a neraz s ním popíjala. Okresný súd v Brezne poslal tyrana za mreže na šesť rokov a pridal aj ochranné protialkoholické liečenie. Horehroncovi sa verdikt súdu nepáčil a podal odvolanie. S rozsudkom nebol spokojný ani prokurátor, podľa ktorého mal byť trest najmenej 9 rokov. Trestný senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pod vedením sudcu Jozefa Ryanta, odvolanie obžalovaného aj prokurátora zamietol.