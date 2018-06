Tehotná priateľka zastrelila youtubera († 22) kvôli totálnej šialenosti: Polícia zverejnila jeho posledné minúty!

Pedro Ruiz († 22) si túžil získať fanúšikov na Youtube adrenalinovými videami. Svoju tehotnú priateľku Monalisu Perez (20) presvedčil, aby naňho vystrelila zo zbrane.

Incident sa odohral v júni 2017, prokurátori z americkej Minnesoty teraz zverejnili časť videa, ktoré zachytáva posledné minúty mladého muža. ,,Milujem adrenalín a situácie na hranici života a smrti. Robiť bláznivé veci a plniť výzvy je pre mňa zábava. Niektoré sú nebezpečné a ľudia mi vravia, že som blázon, ale to ma nazaujíma, budem to robiť aj tak. Budem robiť bláznivé videá a dúfam, že si získam fanúšikov," vysvetľoval Pedro na videu a ukázal jednu z najsilnejších zbraní sveta.

,,Chcem zistiť, či jej náboj prestrelí knihu. Budem ju držať a Monalisa vystrelí. Dúfam, že trafí knihu a nie mňa, ale svojej priateľke dôverujem najviac na svete. Ak zomriem, dúfam, že ma Ježiš príjme. Aj tak jedného dňa zomriem, ide len o to, kedy a ako," povedal. Posledné zábery, ktoré zachytávajú Pedrovu smrť, polícia nezverejnila, zverejnila však zvukový prepis.

,,Zlatko, ja to nespravím. Veľmi sa bojím. Ak ťa zabijem, čo bude s mojím životom? To nie je v poriadku," hovorila Monalisa, ktorá bola v tom čase v 7. mesiaci tehotenstva s ich druhým dieťaťom. Ich trojročná dcéra Aaliyah sa streľbe prizerala. ,,Ak trafíš knihu, bude to v poriadku. Sprav to," vyzval mamu svojich detí Pedro. Dievčina síce knihu encyklopédiu trafila, no náboj ju prevŕtal a mladíka smrteľne zranil.

Monalisa následne zalarmovala záchranku, no Pedra sa nepodarilo zachrániť. Na súde uviedla, že ju priateľ k šialenému pokusu presviedčal mesiac. Za streľbu na priateľa v decembri dostala polroka odňatia slobody, časť trestu absolvovala v domácom väzení. Tri mesiace po Pedrovej smrti mu porodila synčeka.