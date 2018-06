V zariadeniach vlády USA je 2053 detí zadržaných pri prechode hraníc: Kedy ich vrátia rodičom?!

Americká vláda oznámila, že v jej zariadeniach sa nachádza 2053 detí, ktoré boli na hraniciach s USA oddelené od rodičov v súvislosti s politikou nulovej tolerancie prezidenta Donalda Trumpa.

Vyplýva to zo správy amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť (DHS), o ktorej v neďeľu informovali agentúry Reuters a AP. Dokument DHS ďalej uvádza, že vláda USA do rodín migrantov už vrátila 522 detí a pracuje na tom, aby aj ostatné deti boli zjednotené so svojimi rodinami.

Podľa správy vláda Spojených štátov presne vie, v ktorých zariadeniach sa zadržané deti nachádzajú, a na zjednotenie detí s rodinami má vytvorený "dobre koordinovaný" proces. Ako však priblížila AP, americké úrady neobjasnili, ako presne bude tento proces fungovať a ako dlho bude trvať.

DHS v dokumente zároveň zverejnila kontaktné údaje, na ktoré sa rodičia alebo opatrovníci môžu obrátiť, keď sa snažia zistiť, či sa ich dieťa nachádza v jednom z centier úradu Spojených štátov pre zdravotníctvo a služby ľuďom (HHS)píše AP.

Správa amerického ministerstva pre vnútornú obranu prišla len niekoľko dní po tom, ako prezident USA podpísal nariadenie, ktoré udrží rodiny migrantov pokope aj po prechode cez hranice USA s Mexikom.