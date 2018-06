Mladá žena si išla večer zabehať na pláž: Nakoniec skončila v utečeneckom centre!

Večerný beh pozdĺž západného pobrežia Kanady sa pre devätnásťročnú Francúzku premenil na nočnú moru.

Neúmyselne totiž prekročila hranicu do Spojených štátov, kde ju zadržala americká pohraničná stráž. Mladá žena, ktorá pri sebe nemala doklady, nakoniec strávila dva týždne vo väzbe. Napísal o tom v nedeľu spravodajský server BBC. Cedella Romanová (19), ktorá bola v Britskej Kolumbii na návšteve u matky, sa 21. mája rozhodla, že si pôjde zabehať na pláž vedúcu k hranici Kanady a USA. Keď prišiel príliv, zabehla na neďalekú poľnú cestu a urobila si fotografiu, krátko nato ju ale objavili a zatkli americkí strážnici. Nelegálne totiž prekročila hranice a ocitla sa v meste Blaine v štáte Washington.

"Začal mi hovoriť, že som nelegálne prekročila hranicu, a ja som mu odpovedala, že to bolo neúmyselné," povedala Romanová rozhlasovej stanici Radio-Canada. "Nenapadlo mi, že ma pošlú do väzenia," dodala s tým, že očakávala napomenutie alebo pokutu. Strážnici ju ale odviezli viac ako 220 kilometrov na juh do súkromne spravovaného záchytného centra pre imigrantov Tacoma Northwest Detention Center v štáte Washington. V bežeckom oblečení a bez dokladov si Romanová začala pomaly uvedomovať vážnosť situácie, uviedla BBC.

"Povedali mi, aby som si dala dole osobné veci a všetky šperky, všetko prehľadali," uviedla Romanová. "Potom mi došlo, že to je veľmi vážne a začala som trochu plakať," dodala s tým, že bola držaná v miestnosti so stovkou ďalších ľudí. "Keď som videla, ako bola uvalená väzba na ľudí z Afriky a odinakiaľ, ktorí sa pokúsili prekročiť hranicu, uvedomila som si svoju situáciu v súvislostiach," povedala mladá žena. Matka Romanovej za ňou prišla do záchytného centra a priniesla jej pracovné povolenie a pas. Americké úrady ju ale odmietli prepustiť, kým kanadské imigračné úrady nepotvrdili, že sa smie do krajiny vrátiť.

Nakoniec sa obe strany dohodli, ale až 15 dní potom, čo si dievča išlo zabehať. Americký Úrad pre prisťahovalectvo a výber ciel (ICE) potvrdil, že Romanová bola zadržaná a navrátená do Kanady až 6. júna. Predstavitelia imigračných úradov oboch krajín však prípad odmietli komentovať z dôvodu ochrany súkromia. Americký Úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP) vo vyhlásení uviedol, že išlo o štandardný postup, ktorý platí pre každého, kto nelegálne prekročí hranicu. "Pravidlá platia pre všetkých, aj v prípade, že dotyčný tvrdí, že hranicu prekročil neúmyselne," stálo vo vyhlásení.