Tenista Kovalík sa zapísal do histórie: Najkrajší triumf!

Slovenský tenista Jozef Kovalík sa finálovým víťazstvom nad Belgičanom Arthurom De Greefom zapísal do histórie ATP challengeru Poprad-Tatry.

Stal sa prvým Slovákom, ktorý triumfoval v 16-ročnej histórii turnaja. Triumf na domácom podujatí mu chutil dvojnásobne, považuje ho za najkrajšie challengerové víťazstvo v kariére.

Bolo to iba druhýkrát v histórii turnaja, čo sa do finále dostal domáci zástupca. Zatiaľ čo v roku 2014, keď sa podujatie konalo ešte v Košiciach, Norbert Gombos nestačil na Kanaďana Dancevica, Kovalík zdolal Belgičana. Počas celého 70-minútového zápasu mu dovolil iba štyri gemy v prvom sete a po suverénnom výkone v druhom si pripísal cenný domáci triumf.

"Cítil som sa dobre a skutočnosť, že hrám doma, mi dávala energiu. Je to skvelý pocit šťastia a cítim aj zadosťučinenie, že sa tréningová drina vyplatila. Každým zápasom na turnaji som bol lepší. Sebavedomie mi rastie a aj vo finále sa mi hralo veľmi dobre," priznal Kovalík po zápase.

Za víťazstvo inkasoval prémiu 9200 eur a 90 bodov do rebríčka ATP. Špeciálne však hrial víťazný pocit pred domácim publikom. "Je to určite moje najkrajšie challengerové víťazstvo, keďže je domáce. Či je aj najlepšie alebo najcennejšie, to ťažko povedať." Zo skutočnosti, že práve on sa stal prvým slovenským víťazom v 16-ročnej histórii turnaja, nerobil vedu. "Bodajby bolo slovenských víťazov viac, ja by som bol iba rád. To, či som prvý, nie je také podstatné. Predovšetkým som rád, že som vyhral doma," poznamenal.