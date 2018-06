Už je to jasné: Tehuľka Sklenaříková prezradila, či bude mať synčeka alebo dcéru!

Čaká malú princeznú! Topmodelka Adriana Sklenaříková (46) už o pár týždňov privedie na svet svoje prvé dieťatko.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Doteraz si nechávala pre seba, či nosí pod srdcom chlapčeka alebo, dievčatko. Napokon však prezradila, že bude mať dcérku. Budúca mamička tak onedlho zažije podobné okamihy šťastia ako jej sestra Natália (41), ktorá pred mesiacom porodila rozkošnú Stellu.

Sklenaříková, ktorá dlhé roky túžila po dieťatku, sa dočká splneného sna už v júli. Ako Nový Čas informoval, svoje prvé bábätko porodí v monackom Monte Carle, kde žije s manželom Aramom Ohanianom. Práve vo svojom milovanom meste prezradila svetu tajomstvo, o ktorom dosiaľ vedela len ona a úzky okruh rodiny a priateľov. „Bude to dievčatko,“ prezradila Adriana počas 20. ročníka slávnostného galavečera Grand Cabaret du Monde. Tieto slová však z budúcej mamičky liezli ako z chlpatej deky, nakoľko si túto radostnú novinu dôsledne strážila.

Podľa francúzskeho časopisu Voici bolo očividné, že dlhonohá kráska bola pri otázke o pohlaví bábätka v rozpakoch a nad odpoveďou dlho váhala. Napokon sa však o svoju radosť s rumencom na lícach podelila aj s ostatnými hosťami, ktorí na túto informáciu čakali so zatajeným dychom a odmenili ju búrlivým potleskom. Medzi pozvanou zvedavou smotánkou bol aj svetoznámy francúzsky herec Alain Delon, ktorý v pamätnej chvíli sedel hneď vedľa Adriany pri stole.

Boženku nechcú

Sklenaříková je rodáčka z Brezna, veľkú časť svojho života a kariéry však trávi striedavo v Monaku a marockom Marrákeši, odkiaľ pochádza jej manžel. Do krajiny, ktorá je ako z rozprávky Tisíc a jedna noc, pôjde prominentný pár už aj so svojím malým pokladom. „Po pôrode, hneď, ako sa na to bude cítiť, odchádza Adriana do Marrákeša,“ prezradil Novému Času topmodelkin manažér Miro Šimonič s tým, že sa tak udeje pravdepodobne po šestonedelí.

Adriane a jej manželovi chcel uľahčiť výber mena ich vrelo očakávanej ratolesti, no nepochodil. „Meno ešte nemajú vybraté, navrhoval som im niekoľko slovenských mien, napríklad mená Boženka, Zdenka, Klárika, no nič z toho neprešlo. Rozhodnutie o mene však ešte nepadlo. Predpokladám, že ten výber bude veľmi jednoduchý a rýchly, ale zatiaľ to nejako neriešia,“ povedal Novému Času s úsmevom modelkin manažér, ktorý bol svojou šéfkou zaškolený a pohlavie dieťatka tiež tajil.