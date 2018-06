Príbeh tohto muža je ako zo zlého filmu: Až v 48 rokoch zistil, kým v skutočnosti je!

Neuveriteľný príbeh! Život Američana Paula Fronczaka (54) je ako vystrihnutý zo zlého filmu.

V roku 1964 ho deň po narodení ukradla neznáma žena priamo z nemocnice. Po dvoch rokoch ho našli opusteného v nákupnom centre. Aspoň si to doteraz myslel.

Paul ako desaťročný hľadal v pivnici vianočné darčeky, keď objavil tri škatule plné listov, pohľadníc a ústrižkov z novín. Na jednom z ústrižkov stálo: „Matka žiada únoscov, aby jej vrátili dieťa.“ Na fotke spoznal svoju mamu Doru (81). Keď sa jej spýtal, či je to ona, priznala, že Paula deň po pôrode uniesli, ale potom ho našli, tak nech to ďalej nerieši.

Paul ju poslúchol a štyri desaťročia viac o únose nezisťoval. Celý život však videl, že je iný, ako jeho rodičia a mladší brat. Napriek tomu, že rodičov miloval, cítil, že do rodiny akosi nezapadá a možno nie je dieťa, ktoré ukradli z pôrodnice. Chcel sa dozvedieť viac.

Začal pátrať a zistil, že ho dva roky po únose našli opusteného v nákupnom centre v New Jersey a na rok ho umiestnili do pestúnskej rodiny. Neskôr však jednému z detektívov napadlo, či to nie je unesený chlapec z chicagskej nemocnice. Zavolali Paulovým rodičom, no tí okrem jednej novorodeneckej fotky nemali nič, čo by im pomohlo zistiť, či ide o ich syna. Dora, Paulova mama, však urobila to, čo považovala za najlepšie a polícii povedala, že je to ich stratený syn. Nechcela, aby dieťa vyrastalo opustené.

Zvrat prišiel až po rokch, keď si dal Paul aj napriek odporu rodičov urobiť DNA testy a zistil, že sa jeho mama mýlila. Nebol ich synom. Zrútil sa mu svet. Mal 48 rokov a nevedel, kto je. Rozhodol sa poprosiť o pomoc médiá a takisto jeho prípad znova začalo vyšetrovať FBI. Vďaka moderným DNA testom zistili, kto boli jeho skutoční rodičia a aj to, že sa pôvodne volal Jack a mal dvojičku Jill. Tá zrejme zmizla spolu s ním, keď mali dva roky. Jeho našli v obchodnom centre, Jill však nie.

Stále hľadá skutočného Paula

Paul rýchlo zistil, že jeho rodičia boli iní, ako si ich vysníval. Mama alkoholička a otec násilnícky bývalý vojak. Obaja sú už mŕtvi. Ako malého ho vraj zatvárali do klietky. Uvedomil si, že mal v živote veľké šťastie, pretože vyrastal v harmonickejšej rodine, ako bola jeho pôvodná. O svojom zamotanom príbehu napísal knihu a s pomocou detektíva ešte aj dnes hľadá skutočného Paula a svoju dvojičku Jill.