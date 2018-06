Slovensko oslavuje Olympijský deň, SOV spustil program "Ukáž sa!"

Viac ako 60 tisíc Slovákov sa zapojilo do tohtoročného medzinárodného Olympijského dňa (OD).

Nadšenci oslávili tento sviatok športovaním a rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami v duchu fair-play.

OD sa oslavuje už od roku 1948 a to vždy 23. júna. Tento deň vybrali na počesť ustanovenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a rozhodnutia o obnovení antických olympijských hier. Slovenský olympijský výbor (SOV) sa k oslavám pridal od roku 1993. Okrem týchto aktivít zverejnil SOV aj výzvu "Ber to športovo" a motivoval celú verejnosť, aby prišli do práce, školy, či škôlky v športovom oblečení.

"Teší ma, že na našu výzvu zareagovalo množstvo ľudí. Chceli sme motivovať verejnosť k jednoduchej športovej aktivite. Počíta sa aj to, keď namiesto auta uprednostnili bicykel alebo chôdzu," povedal prezident SOV Anton Siekel.

Pri príležitosti Olympijského dňa vyhlásila Nadácia SOV tretí ročník programu "Ukáž sa!", ktorý je určený na podporu mladej talentovanej mládeže. Do projektu sa prostredníctvom stránky www.nadaciasov.sk/ukazsa môžu zapojiť jednotlivci a kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov. SOV rozdelí medzi najlepších 60 tisíc eur, pričom ocenia dvanásť najlepších jednotlivcov a šesť kolektívov.

"Projekt vznikol preto, aby sme pomohli mladým športovcom. Ide prevažne o takých, ktorí stoja na pomyselnej križovatke, či majú pokračovať vo svojej kariére, alebo ju predčasne ukončia. Nepozeráme primárne na výsledky, pre nás je dôležitý životný príbeh. Som presvedčený, že SOV je tá organizácia, ktorá má pomáhať. Je to veľké zadosťučinenie, keď po nejakom čase vidíme úspechy tých, ktorým sme pomohli," uviedol Siekel.