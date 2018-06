Herec Marek Majeský z Hornej Dolnej: Každé prázdniny prežil na fare

Niekedy pôsobí až príliš seriózne, o to viac ohromuje na tv obrazovke v markizáckom seriáli Horná Dolná v úlohe svojského farára. Marek Majeský (45) tvrdí, že niekedy sám seba prekvapuje a objavuje v sebe skryté komnaty.

Pre Nový Čas Nedeľa sympatický herec povedal, prečo nemusí odháňať dotieravé fanúšičky a prečo by nikdy nešiel do politiky. A prezradil aj oveľa viac!

Keď vám ponúkli rolu farára v Hornej Dolnej, nebolo vám to celkom cudzie. Váš otec a strýkovia predsa vyrastali na fare.

Máte v istom zmysle pravdu. Na môjho dedka si pamätám iba z fotiek. Bol právnik, sympatický chlap s fičúrskymi fúzikmi a koncom 2. svetovej vojny ho nešťastne zastrelili. Stará mama tak zostala sama s tromi deťmi. Aby uživila rodinu, išla robiť gazdinú na faru k dekanovi v Banskej Bystrici. V detstve sme s bratom a s bratrancami k nej chodili na víkendy a prázdniny. Pamätám si, že pán dekan bol veľmi rozvážny, museli sme sa správať slušne.

Aj ste miništrovali pri omši?

Nie, nikdy som neminištroval, hoci som bol vychovávaný v rímskokatolíckej viere a každú nedeľu sme s celou rodinou chodili do kostola.

Stotožnili ste sa teda rýchlo s postavou farára?

Som povolaním herec, takže je mojou prirodzenou úlohou stvárniť ponúknutú rolu či už na javisku, alebo pred kamerou, čo najvernejšie. V postave farára Janka Chalupku mladšieho v Hornej Dolnej sa mi to zrejme podarilo, lebo diváci si rýchlo zvykli. Myslím si, že to je náš herecký osud v dlhodobých seriáloch, že si vás ľudia cez obrazovku stotožnia s postavou, ktorú práve interpretujete. Keď som sa v minulosti takto „narodil“ cez obrazovku ľuďom do obývačiek v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade, ľudia ma aj v civilnom živote považovali za primára gynekológie - doktora Kalmana. Niektoré ženy si dokonca odo mňa pýtali odborné rady, muži boli zase zvedaví, ako to na gynekológii naozaj funguje. Musel som im vysvetliť, že my herci v skutočnosti neoperujeme a tam, kde sa sústredene pozeráme a kde kamery už nevidia, máme zväčša uložené texty. (smiech)