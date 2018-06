Roman Pomajbo chystá zaujímavú novinku: Diváci ho takto doteraz nevideli

Vďaka televíznej obrazovke ho vnímame najmä ako komika, no Roman Pomajbo (49) je aj vyhľadávaným dramatickým hercom.

Najmä v divadle mu nie sú cudzie ani vážne úlohy. Predovšetkým milujúcim manželom a otcom troch dcér.

Ľudia vás majú zaškatuľkovaného ako komika, najmä vďaka sitkomu Horná Dolná či relácii Kredenc. Vy však máte oveľa viac hereckých aktivít. Na čom pracujete aktuálne?

Teším sa z možnosti zahrať si v celovečernom filme postavu nebohého Joža Urbana († 34), autora textu piesne Voda, čo má drží nad vodou. Z geniálneho básnika a textára Elánu, Žbirku, Dubasovej či Lehotského sa stal prakticky bezdomovec, ktorý pred alkoholovými démonmi ušiel do Zvolena. Jeho priateľ, aforista Ondro Kalamár o ňom napísal filmový scenár. Na Slovensku sa nenašiel nik, kto by to natočil, preto sa toho ujal český režisér Tomáš Magnusek. Pre mňa ako herca, ktorý je zaškatuľkovaný ako komik, bolo výzvou hrať dramatickú postavu poeta.

Neprekáža vám, že doma vás stále vnímajú ako herca komediálnych žánrov?

Áno, televízni diváci ma tak môžu vnímať. Keď potom prídu do divadla, sú prekvapení, že ma vidia aj v inej polohe. Aj pre režiséra a pre divadlo to býva príjemné precitnutie, že Pomajbo nie je len komik. Hrám aj násilníkov, zurvalcov, despotov, miliardára, ktorý znásilňuje, ponižuje, týra... Kým väčšinou ma na ulici potľapkávajú televízni diváci po pleci, po divadle ma nikto nečaká, lebo sa ma boja.

Chápem, že ľudia v tom môžu mať zmätok. Aký teda ste v skutočnosti?

Mám rád ľudí, som priateľský, veľakrát až príliš úprimný. Idem oproti ľuďom s otvorenou náručou a nečakám negatívne reakcie, podrazy...