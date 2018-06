Herec Igor Adamec sa uchádza o post starostu Ružinova: Peklo v predvolebnej kampani

Predvolebný boj sa už začal! Aj keď komunálne voľby sú ešte poriadne ďaleko, zdá sa, že vojna o starostovské stoličky bude ostrá.

Tohtoročnú „predvolebnú kampaň“ sprevádzajú falošné letáky a profily, ale aj internetové blogy s kontroverzným obsahom. Najnovším terčom internetu sa stal herec Igor Adamec (54), známy aj z televíznej relácie pre deti Kakao, ktorý sa uchádza o post starostu bratislavského Ružinova.

Do komunálnych volieb zostáva ešte takmer 5 mesiacov, no v Bratislave už nejaký čas bežia „antikampane“. Ich autori sú veľmi tvoriví a do snahy znemožniť kandidátov na starostov mestských častí vkladajú nemalé finančné prostriedky. Do schránok voličom hádžu falošné letáky, vytvárajú vymyslené profily a zakladajú blogy s kontroverzným obsahom. Najnovším terčom internetu sa stal Igor Adamec, ktorý kandiduje na post starostu Ružinova.

Podľa blogu mal žiadať od svojich protikandidátov 50-tisíc € za to, že sa stiahne do úzadia. Adamec má na to jednoznačnú odpoveď: „Je to cielený útok môjho protikandidáta. Nikdy som neuvažoval o tom, že by som nekandidoval, mám bilbordy a noviny, prečo by som to robil?“ Autorom spomínaného blogu mal byť istý Andrej Abel a po tom, čo herec požiadal o preverenie jeho pravosti, bol z internetu stiahnutý. „Evidentne išlo o falošný profil. Nemienim sa vzdať kandidatúry a využívam tento priestor na jej oficiálne vyhlásenie,“ dodal Adamec.

Protikandidáti sú prekvapení

Nový Čas zisťoval u Adamcových protikandidátov, či im herec skutočne ponúkal takýto obchod. „Nikdy, ani náznakom, je to čistý výmysel,“ ohradil sa Martin Chren. „Táto kampaň je strašne špinavá, robia sa falošné letáky a profily, nepamätám si, že by to bolo niekedy až takéto,“ dodal Chren. Svoje o tom vie aj Ján Bôcik. „Mne určite nič také nenavrhoval, takúto informáciu považujem za súčasť predvolebného boja,“ povedal Bôcik, ktorý má s tým vlastné skúsenosti.

„Keď som v máji ohlásil kandidatúru, hneď na druhý deň sa začali v schránkach Ružinovčanov objavovať falošné letáky,“ pokračuje Bôcik. „Pod mojím menom je vyrobený tiež falošný facebookový profil. Denne tam prúdia stovky eur a nedá sa vypnúť,“ uzavrel.