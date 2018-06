Z Kočnerovho spisu sa vyparil kľúčový dôkaz: Právnik Markízy netuší, kde je

Šokujúce je, že originál zmeniek, ktorý Kočner súdu poskytol, si zo spisu následne vybral.

Súd pritom nevysvetlil, ako je možné, že si niečo také mohol dovoliť. Právnik Robert Bános tvrdí, že išlo o najdôveryhodnejší dôkaz.

„Súd mal vydať žalobcovi zmenku až po právoplatnom skončení konania, dovtedy mala byť uložená na bezpečnom mieste na súde,“ myslí si Bános, podľa ktorého dokazovanie bude v súčasnosti oveľa náročnejšie. Biznismen tvrdil, že ich dá preskúmať znalcom, aby vyvrátil pochybnosti o ich pravosti. „Nemám informáciu, kde a či vôbec sú. Uvidíme, čo sa bude dať vyšetrovať,“ reagoval právnik Markízy Tomáš Kamenec.

Advokát Marek Benedik vysvetľuje, že originál zmenky je kľúčovým dôkazom. „Ak sa falšovanie nebude dať dokázať inak, ako analyzovaním originálu zmenky a znalec originál k dispozícii mať nebude, tak sa jednoducho táto skutočnosť nebude dať dokázať. Falšovanie zmenky je možné preukázať aj inými dôkazmi. Odpoveď závisí od dôkaznej situácie,“ povedal Benedik.

Platí podľa neho to, že Kočner zmenky nemusí vydať, keďže by mohli vyplynúť skutočnosti v jeho neprospech. „Nemožno to považovať za marenie vyšetrovania,“ dodal. S tým súhlasí aj Bános, avšak prízvukuje, že takúto dôležitú vec by mal na vyzvanie predložiť. „Samozrejme mohla by nastať situácia, že zmenka už nebude k dispozícii, napríklad preto, že by bola zničená alebo by obvinený uvádzal, že mu bola odcudzená. V takom prípade by však páchal ďalšiu trestnú činnosť, aby „zakryl“ skôr vykonanú trestnú činnosť,“ zakončil Bános.