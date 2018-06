Christina Aguilera provokuje na odvážnej fotke: Aha, aké mám pekné prsia!

Speváčka Christina Aguilera pri propagácii svojho nového albumu stavila na to, čo urobilo celebritu z Kim Kardashian.

Nechala sa nafotiť takmer nahá, aby fanúšikom ukázala, aké pekné jej prsia stále sú. Americká hviezda vydáva album Liberation (Oslobodenie) a erotické fotky fanúšikom vraj zaobstarala ako darček.

Tridsaťsedemročná dvojnásobná matka na snímkach pózuje s minimálnym make-upom. Oslavuje tak vydanie ôsmeho štúdiového albumu, z ktorého fanúšikovia už maškrtia single Accelerate a Fall In Line. K songu Accelerate vychádza práve klip, v ktorom Christina ukazuje holú kožu. To, že použila erotické snímky v štýle Kim v rámci propagácie, nie je náhoda. Nahrávku jej totiž produkoval manžel Kardashianovej raper Kanye West.

#Liberation

"Mala som pocit, že je načase, aby som sa oslobodila, inšpirovala iných k slobodnému prejavu, aby sa cítili sebavedome, a dúfajme aj k tomu, aby sa nebáli strhnúť izolepu. Užívajte si svoje telo, doprajte si pocit bezpečia vo vlastnom názore, vo svojich telách, strhnite masky a odhaľte kožu," odkázala fanúšikom Aguilera.