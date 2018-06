Najhorší verdikt roka patrí exšéfovi Najvyššieho súdu: Anticena pre Harabina

Rozhodli jednoznačne. Do prieskumu Slovenskej advokátskej komory sa zapojilo vyše tristo advokátov.

Tí rozhodovali o súdnom verdikte, ktorý minulý rok najviac narušil právnu istotu na Slovensku. Zo štrnástich súdnych rozhodnutí vybrali advokáti rozhodnutie senátu Štefana Harabina (61) v prípade mafiánskej skupiny sýkorovcov.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodol v roku 2016 o doživotnom treste pre skupinu sýkorovcov na čele s Róbertom Lališom alias Kýblom. Tento verdikt o rok nato zrušil senát Najvyššieho súdu, ktorému predsedal Harabin. Vlani v júli jeho senát opätovne zrušil rozsudok, zároveň vec odňal pezinskému súdu. Práve toto rozhodnutie bolo kritizované v právnickej obci.

Sýkorovcov nakoniec odsúdil na senát Najvyššieho súdu, ktorému Harabin už nepredsedal. Harabin tvrdí, že nepochybil a za prieskumom vidí snahu o jeho diskreditáciu. „Tristo advokátov, to je, ako keď proti Putinovi demonštruje v 150 miliónovom Rusku sto demonštrantov v Moskve. Apelačný senát, keď raz rozhodol, nikto to nemôže zmeniť. To je ustanovenie trestného poriadku, ktoré sa musí dodržiavať. Keď sa nedodržiava, ide o marenie spravodlivosti a všetci ešte za to budú trestne stíhaní,“ doplnil Harabin.