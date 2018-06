Zúfalí farmári okupujú Bratislavu, v protestoch pokračujú: Gabika, zostaneme aj týždeň

Nekonečný príbeh! Po tom, čo farmári z celého Slovenska obsadili Bratislavu, aby dali najavo svoju nespokojnosť s pomermi v agrorezorte, sa pomaly dostávajú k najvyšším politikom.

Už od vraždy Jána Kuciaka († 27), ktorý upozorňoval na podozrivé hospodárenie niektorých podnikateľov na východe Slovenska, farmári hovoria o podvodoch s dotáciami. Peniaze totiž dostávajú aj tí, ktorí pôdu nevlastnia, ale len obhospodarovávajú.

Známym príkladom sa stala exposlankyňa Smeru Ľubica Rošková, ktorá žiadala dotácie aj na parkovisko, a čelí podozreniam zo subvenčného podvodu. Na stole je tak požiadavka prijatia zákona, aby Pôdohospodárska platobná agentúra vyplácala dotácie len tomu, kto je vedený v Centrálnom registri nájomných zmlúv a má tak titul k pôde, na ktorú sa dotácia viaže.

Na problém upozorňuje aj Martin Fecko z OĽaNO. Podľa neho možno čerpať peniaze bez listín, ktoré treba predložiť na výzvu PPA. Peniaze by tak podľa neho mal dostávať len vlastník alebo nájomca pôdy. Ministerstvo pôdohospodárstva argumentuje, že to nie je možné. „To, že priame podpory pre poľnohospodárov sa vyplácajú obhospodarovateľom, stanovuje európska legislatíva a platí to pre všetky krajiny EÚ,“ argumentuje hovorca rezortu Vladimír Machalík.

Farmári aj včera zostali v Bratislave, pričom ich prijal predseda parlamentu Andrej Danko. Zo stretnutia odchádzali nabrúsení. „Nebola snaha z jeho strany, aby sa zvolávala Koaličná rada k tomu, aby bolo podpísané memorandum. To má zaviazať k tomu, aby riešili reformu pôdohospodárstva. Budeme tu ešte dlhšie, aj týždeň, ak bude treba,“ oznámili zástupcovia farmárov. Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná ich vyzvala, aby zverejnili text materiálu. „Ak toto memorandum bude, lebo nevieme čo obsahuje, tak sa k tomu následne vyjadríme," dodala Matečná.

Ako fungujú dotácie

Pôdohospodárska platobná agentúra

udeľuje a odsúhlasuje dotácie na pôdu

má systém náhodných kontrol, ktorými skúma neoprávnené dotácie

zodpovedná je aj za Výskumný ústav pôdoznalectva, ktorý spravuje pozemky

Farmár

vlastní pôdu, ale nežiada na ňu dotácie

peniaze tak môže dostávať iný roľník, ktorý má informácie o voľnej pôde

Agropodnikateľ