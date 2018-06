Metrosexuála Gíslasona prirovnávajú k Beckhamovi: Toto je nový sexsymbol futbalu!

Neodohral ani pol hodiny a získal svetovú slávu! Islandský stredopoliar Rúrik Gíslason (30) sa z večera do rána stal novým futbalovým sexsymbolom.

V súboji, v ktorom Island senzačne obral o body favorizovanú Argentínu, dobyl svet sociálnych sietí. Na jeho profiloch mal za necelých 24 hodín z 30 000 lajkov neuveriteľných 570 000, čo je takmer dvojnásobok celej islandskej populácie...

Rúrik, ktorý pôsobí v druhej najvyššej nemeckej súťaži v mužstve SV Sandhausen, nemusel dať ani gól, na ihrisko sa dostal v 63. minúte súboja Island - Argentína (1:1) a okamžite dobyl svet!

Predovšetkým fanúšičky sa doslova vrhli na jeho profily, aby zistili všetko o rodákovi z Reykjavíka. Dozvedeli sa, že má 184 cm a 74 kg, uvideli jeho perfektne stavané telo na tých najexotickejších plážach sveta a súčasne sa presvedčili o tom, že jeho oči sú na fotografiách, ktoré zverejnil, ešte modrejšie, ako sa zdali v priamom televíznom prenose. Rúrik je týmto záujmom zaskočený, hoci aj jeho, ako každého chlapa, teší záujem zástupkýň nežného pohlavia. No aj to, že ho začali porovnávať s Davidom Beckhamom, najznámejším futbalovým metrosexuálom. Jediné, čo na jeho profiloch nenájdete, to sú zábery zo súkromia. Žiadne partnerky, žiadni partneri... Sexi Islanďan sa okrem futbalu vážne angažuje aj v politike. Bol kandidátom za pravicovú stranu nezávislosti v islandských parlamentných voľbách v roku 2016 i v r. 2017. Takže možno svoju aktuálnu popularitu zužitkuje aj na úspech v politickej kariére.

Šikovná cestovka

Island síce obral senzačne Argentínu o body v súboji na MS, no jedna z cestovných kancelárií využila národné šialenstvo, ktoré medzi argentínskymi ženami vyvolal sexi Islanďan Rúrik Gíslason. Vo svojej najnovšej reklamnej kampani na twitterovom profile propaguje výlety na Island týmto sloganom: „Dievčatá, leťte s nami za ním na Island!“ a fotografiou modrookého elegána.