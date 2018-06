Desivý incident otriasol stredným Slovenskom: Podpálili deti za bieleho dňa muža na zastávke?!

V obci Horná Štubňa (okr. Turčianske Teplice) sa odohrala pred pár dňami obrovská dráma, neznámi páchatelia podpálili muža (62). Toho s rozsiahlymi popáleninami previezli vrtuľníkom do Bratislavy. Polícia začala trestné stíhanie za ublíženie na zdraví.

Krvavý incident sa stal podľa mužov zákona popoludní na autobusovej zastávke v centre dediny. „Videl som, že tam stáli dvaja naši občania – 40-ročný muž a asi 12-ročný chlapec. Viem, že okolo išiel náš dobrovoľný hasič, ktorý už len videl ako horí jeden starší pán a utekal ho hasiť. Údajne ten vykrikoval, že ho podpálili tí dvaja, čo stáli na zastávke,“ prezradil starosta Hornej Štubne Ondrej Piški. Podľa jeho slov podpálený muž je ich rodák, len sa presťahoval do vedľajšej dediny. S vážnymi popáleninami ho museli previesť do bratislavskej nemocnice.

„Žiaľ, jedna kamera v čase incidentu nefungovala, no na druhej je niečo vidieť,“ ozrejmil starosta s tým, že spomínaný mladík a aj jeho brat už sú dobre známe firmy. Mama chlapcov, Marcela tvrdí, že synovia neboli v inkriminovanom čase doma. „Jeden bol u otca, druhý na jarmoku. Sú bitkári, ale podpáliť človeka by nedokázali. Momentálne sa to všetko vyšetruje, takže viacej neviem povedať,“ povedala Marcela. Ako uviedol hovorca žilinskej polície Radko Moravčík, na autobusovej zastávke došlo za doposiaľ presne nezistených okolností k zraneniu 62-ročného muža. „Ten utrpel zranenia s predbežnou dobou liečenia nad 42 dní. V súvislosti s touto udalosťou vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví,“ informoval hovorca. Dodal, že na prípade polícia intenzívne pracuje a z uvedeného dôvodu nie je možné v súčasnej dobe k prípadu poskytnúť žiadne bližšie informácie.