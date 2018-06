Fanúšikovia Argentíny sa zhodli: Toto potrebuje Messi, aby sa mu vrátila forma!

Ako dostať Lionela Messiho (30) opäť do formy? To je problém, ktorý riešia predovšetkým priaznivci Argentíny!

Jeho výkon z duelu proti Islandu už nechce zažiť ani jeden z nich. Tí sa zhodli na tom, že pomôcť mu môže iba žena. Jediná žena.

Tá to vie aj sama. Messiho manželka Antonella Roccuzzová (30) začala konať. Na svojom instagramovom profile poslala mužovi svojho srdca fotografiu z posledných chvíľ voľna, ktoré si ikona Barcelony užívala so svojou rodinkou pred odchodom do Ruska. Aj Antonella si uvedomuje, že argentínsky tím už nemôže, či skôr nesmie tak sklamať svojich verných.

Messiho a spol. totiž vo štvrtok večer v rozhodujúcom zápase čaká ešte silnejší súper, akým bol Island. A to Chorvátsko. Fanúšikovia veria, že Messiho do formy môže vrátiť len Antonella, ktorá sa vyjadrila, že v prípade potreby za svojim manželom do Ruska vycestuje. Po fiasku s Islandom mu poslala takýto odkaz:

„Navždy a viac ako kedykoľvek predtým stojím pri tebe.“ K týmto slovám pridala spomínané rodinné foto. Či tento odkaz zaberie, to sa ukáže už dnes večer.