Hall získal Hartovu trofej, najlepším obrancom zadák Tampy Bay

Galavečer odovzdávania sezónnych ocenení zámorskej hokejovej NHL priniesol veľkú radosť pre Taylora Halla z New Jersey Devils.

Útočník "diablov" získal prvú Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča uplynulej sezóny profiligy, keď ho Asociácia profesionálnych hokejových novinárov uprednostnila pred Nathanom MacKinnonom a Anžem Kopitarom.

V hoteli Hard Rock v Las Vegas udelili v noci na štvrtok aj ďalšie ceny. Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára získal Pekka Rinne z Nashvillu, trofej Jamesa Norrisa pre najlepšieho obrancu odovzdali do rúk Victora Hedmana z Tampy Bay. Stal sa tretím Švédom, ktorý ju získal. Pred ním sa z nej tešili dvakrát Erik Karlsson a Nicklas Lidström, ktorý ju dostal sedemkrát.

Najlepším nováčikom sa stal spoluhráč slovenského brankára Jaroslava Halák z New Yorku Islanders Mathew Barzal, z trofeje pre najlepšie brániaceho útočníka sa už po druhý raz v kariére radoval Slovinec Anže Kopitar z Los Angeles Kings.

Nováčik Vegas Golden Knights mal na slávnostnom galavečere bohaté zastúpenie. Jeho tréner Gerard Gallant dostal cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny, George McPhee sa stal najlepším generálnym manažérom. Ocenili aj hráčov finalistu Stanleyho pohára. Útočník William Karlsson získal trofej Lady Bingovej za gentlemanstvo na ľade, obranca Deryk Engelland sa stal držiteľom trofeje Marka Messiera za vodcovstvo.

Trofej Kinga Clancyho pre osobu spájajúca hráčske a ľudské kvality získali bratia Daniel a Henrik Sedinovci z Vancouveru Canucks. Na túto cenu každý klub navrhuje každoročne jedného svojho hráča. Boston Bruins na ňu tento rok nominoval Zdena Cháru.

Zoznam výročných cien NHL 2018:

Hart Memorial Trophy (najužitočnejší hráč podľa Asociácie profesionálnych hokejových novinárov): Taylor Hall (New Jersey Devils)

Ted Lindsay Award (najužitočnejší hráč podľa NHLPA): Connor McDavid (Edmonton Oilers)

Vezina Trophy (najlepší brankár): Pekka Rinne (Nashville Predators)

James Norris Memorial Trophy (najlepší obranca): Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)

Frank J. Selke Trophy (najlepšie brániaci útočník): Anže Kopitar (Los Angeles Kings)

Calder Memorial Trophy (najlepši nováčik): Mathew Barzal (New York Islanders)

Jack Adams Award (najlepší tréner): Gerard Gallant (Vegas Golden Knights)

Generálny manažér roku: George McPhee (Vegas Golden Knights)

Lady Byng Memorial Trophy (gentlemanstvo): William Karlsson (Vegas Golden Knights)

Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju): Brian Boyle (New Jersey Devils)

King Clancy Memorial Trophy (osoba spájajúca hráčske a ľudské kvality): Daniel Sedin a Henrik Sedin (Vancouver Canucks)

Mark Messier Leadership Award (vodcovstvo): Deryk Engelland (Vegas Golden Knights).