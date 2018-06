Manželka herca Willa Smitha zašla priďaleko: Zúfalé reči o jej vagíne a masturbovaní

Herečka Jada Pinkett Smith (46), manželka herca Willa Smitha (49), má asi krízu stredného veku.

Posledné mesiace neustále vyhľadáva bulvárnych novinárov a kŕmi ich intímnymi detailami zo svojho života. Keď sa práve nesťažuje na manželské krízy s hercom Willom Smithom, či na to, ako ich deti nachytali pri sexe, tak fňuká nad tým, že prichádza o vlasy. Teraz sa ale dvojnásobná matka vyznamenala úplne. Vyhlásila totiž, že jej vagína vďaka špeciálnej procedúre vyzerá o tridsať rokov mladšie.

Herečka dokonca tvrdí, že jej vagína vyzerá lepšie ako tá, ktorú má jej sedemnásťročná dcéra Willow. Okrem nej má s Willom ešte syna Jadena.

,,Povedala som svojej matke, že som ten zákrok podstúpila kvôli problémom s močovým mechúrom. Čo úplne zmizlo asi po troch liečebných kúrach. Keď vám poviem, že moja ´jóni´ (tantrický názov pre ženské prirodzenie, pozn. red.) vyzerá ako šestnásťročná, nerobím si žiadnu srandu. Vyzerá ako malá nádherná broskynka," vyhlásila Jada na stretnutí vo Vitality Institute of Agoura v Los Angeles.



Herečka tiež nedávno priznala, že masturbovať ju naučila jej babička. ,,Moja babička ma naučila, ako sa uspokojovať, pretože chcela, aby som vedela, že toto potešenie vychádza zo mňa. Nechcela, aby som ľahko padla do rúk muža, a ak by mi poskytol potešenie, aby som si myslela, že za to môže on. A tak ma to naučila v deviatich rokoch! Jedno obdobie som tomu prepadla. Pretože som bola vo fáze sebaobjavovania a dávala si pauzu s mužmi. Vlastne si myslím, že som sa na tom stala trochu dosť závislou. A jedného dňa som si povedala, a dosť, máš päť orgazmov denne," vyhlásila Jada.