Dvojica sa do seba zaľúbila na prvý pohľad, svoj vzťah museli tajiť 10 rokov: Láska na hrane zákona

Láska na hrane zákona! Dvaja ľudia sa do seba zaľúbili na prvý pohľad. No svoj vzťah museli roky tajiť.

Debby Zutant (50) z americkej Floridy sa stretla s Joeom (37) v roku 2003. Padli si do oka, ba dokonca na druhom rande došlo k sexu. Po dvoch týždňoch sa dokonca rozhodli bývať spoločne.

Na tom by nebolo nič zlé, keby dvojica nemala spoločného otca. Zaľúbenci preto vzťah tajili 10 rokov, dokonca aj pred vlastnou rodinou. „Hoci sme Joe a ja súrodenci, keď sme sa stretli, bláznivo sme sa zamilovali. Viem, že máme rovnakú krv, ale nikdy sme spolu nevyrastali, takže je to úplne iné ako pri normálnych súrodencoch. Bola som adoptovaná, keď som mala tri roky. Vždy som cítila, že niečo mi chýba a túžila som nájsť moju skutočnú rodinu,“ cituje The Sun Debby.

Keď mala Debby 35 rokov, zaplatila si súkromného detektíva, ktorý jej vypátral biologických rodičov. „Keď som sa stretla s otcom a mamou, môj otec mi povedal, že mám nevlastného brata Joea. Ukázal mi jeho fotku a ja som nedokázala prestať na neho čumieť. Túžila som sa s ním stretnúť,“ spomína Američanka. Debby sa s Joeom napokon stretla a iskra okamžite preskočila. Svoju lásku sa však rozhodli pred rodinou tajiť. Pravdu vedela len hŕstka blízkych priateľov. Ich otec dokonca zomrel bez toho, že by sa vôbec dozvedel pravdu.

Pred piatimi rokmi sa ale rozhodli povedať blízkym pravdu, ba dokonca pred troma rokmi sa vzali. Úrady nemali s povolením problém, dvojica ich oklamala tým, že majú rozdielne priezviská. Vďaka tomu mohli mať zaľúbenci sobáš. Ide ale o lásku na hrane zákona, svadby medzi príbuznými sa totiž trestajú väzením a vysokou pokutou.

Láska medzi súrodencami nie je ojedinelý jav. Lekári to pomenúvajú ako Genetická sexuálna atraktivita (GSA). Ide o sexuálne pocity, ktoré sa vyvinú medzi príbuznými, keď sa stretnú v dospelosti. Môže to byť medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami či nevlastnými súrodencami, hlavne ak ide o adopciu alebo ak nevyrastajú spolu.