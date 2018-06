Koalícia vedená Američanmi zabila v Sýrii niekoľko členov IS: Na zozname je aj veľké meno!

Medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi v utorok oznámila, že v Sýrii zabila niekoľko členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS), vrátane muža, ktorý mal na starosti obchodovanie s ropou a zemným plynom. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Smrť týchto členov (IS) znižuje schopnosť skupiny financovať operácie v Sýrii a v Iraku," uviedla koalícia s tým, že teraz bude pre IS ťažšie platiť mzdy svojim bojovníkom a kupovať zbrane. Šéfa IS pre ropu a zemný plyn abú Chatíba Irákího a troch ďalších členov organizácie zabili koaličné sily v údolí rieky Eufrat 26. mája. Irak mal na starosti nelegálny predaj ropy a plynu, uviedla koalícia.

Pozemné a vzdušné sily medzinárodnej koalície pod velením Spojených štátov v Sýrii podporujú arabsko-kurdskú alianciu Sýrskych demokratických síl (SDF) v boji proti IS. SDF z rúk IS vlani dobyla rozsiahle územia na severe a východe Sýrie, vrátane bašty radikálov Rakka. V súčasnej dobe arabsko-kurdská koalícia proti teroristickej organizácii bojuje v púštnych oblastiach východne od rieky Eufrat.