Slovenské súdne Kocúrkovo v prípade tunelovania nebankoviek: Tresty dostali, no behajú po slobode

Pod lampou je najväčšia tma? Patrik Pachinger (51), ktorého právoplatne odsúdili na sedem rokov väzenia v kauze tunelovania nebankoviek BMG a Horizont, behá naďalej na slobode.

V utorok sa dostavil na okresný súd v Bratislave, kde žiada o podmienečné prepustenie z trestu, na ktorý ani nenastúpil. Hoci na stránke polície svieti zatykač na jeho osobu, z pojednávania veselo odišiel. Rovnako ako pred vyše týždňom jeho komplic Dávid Brtva (48). Prečo kompetentní nekonajú?

Za nebankovkami BMG a Horizont stáli Vladimír Fruni († 64), Marián Šebeščák († 52) a František Matík (53). Fruni zomrel ako skladník v Anglicku, Šebeščák po prepustení z väzenia zomrel v tichosti v Prahe. Matíka po rokoch našli v Srbsku. Trojica podľa súdu od ľudí pod vidinou aj 30-percentných „garantovaných“ úrokov vymámila astronomických 63 miliárd korún (2,1 miliardy eur). Neskôr nastúpili Jozef Majský, Pachinger a Brtva, ktorí z krachujúcich nebankoviek podľa súdu vyžmýkali ďalších 15 miliónov eur. Pachingerovi Najvyšší súd potvrdil sedem rokov, Brtvovi deväť. Majský sa právoplatnému rozsudku vyhýba. Podľa jeho obhajcu má vážne zdravotné problémy. Súdu v jeho prípade dochádza trpezlivosť, preto chce, aby jeho zdravotný stav preskúmali znalci. No ani Brtva, ani Pachinger do väzenia nenastúpili. Obaja si podľa vlastných slov už odsedeli dve tretiny trestu vo väzbe a žiadajú podmienčné prepustenie.

Požiadali preto o odklad nástupu do basy, kým o tom príslušné súdy nerozhodnú. No Špecializovaný trestný súd, ktorý im tresty pôvodne udelil, koncom mája rozhodol o ich bezodkladnom nástupe do basy a vydal na oboch zatykače. No nik ich nezaistil. „Obe žiadosti odsúdených o odklad súd zamietol z dôvodu, že podania žiadosti sú zjavne neopodstatnené, keďže žiadosť o podmienečné prepustenie nie je zákonným dôvodom na povolenie odkladu,“ povedala hovorkyňa špecializovaného súdu Katarína Kudjáková. „Neviem o tom, mne neprišla žiadna listina o tom, že by som mal nastúpiť ani nič podobné,“ povedal po pojednávaní samotný Pachinger. Hľadané osoby má zaistiť polícia. „O termíne pojednávania polícia nemala vedomosť, pretože súdy neinformujú políciu o týchto skutočnostiach,“ odpísali v prípade Brtvu z policajného prezídia. Zbor väzenskej a justičnej stráže zas reagoval slovami, že ak by ich vyzvali na zaistenie odsúdeného, tak by tak urobili. Samotný súd zas tvrdí, že nemá register, podľa ktorého by vedel, či je niekto v hľadáčiku polície.

Kto je kto

Dávid Brtva

- dostal deväť rokov, o jeho odvolaní pre jeho zdravie nerozhodli

Jozef Majský

- dostal deväť rokov, o jeho odvolaní pre jeho zdravotné problémy Najvyšší súd ešte nerozhodol

Patrik Pachinger

- odsúdený na sedem rokov za tunelovanie nebankoviek