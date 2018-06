Riziková posila: Reway má v zmluve poistku, aby nerobil škandály!

Martin Reway (23) si v novej sezóne zahrá za český tím Mountfield Hradec Králové.

Varujú pred jeho búrlivou povahou! Veľký talent slovenského hokeja však verí, že sa bude v novej sezóne prezentovať viacej svojimi hráčskymi schopnosťami. Podľa mnohých sa môže stať aj lídrom kanadského bodovania.

V Hradci chce ukázať, že na to stále má. "Hlavná vec, ktorá ma zaujíma, je úspech tímu, aby všetko klapalo. Chcem Mountfieldu pomôcť vyhrávať," hovorí v rozhovore pre isport.cz. Český klub neberie len ako prestupnú stanicu, hoci sen o NHL má stále v hlave. Teraz chce však nabrať psychickú pohodu a užiť si aj chvíle s rodinou a kamarátmi. "Nemám to tak, že za rok zase niekam zmiznem, pokiaľ sa otvoria možnosti. Vedenie a tréneri do mňa vložili dôveru a ja ju im chcem splatiť," tvrdí Reway.



V zmluve má pre jeho minulosť poistku v prípade nejakého škandálu. Reway však chápe, že je to nevyhnutné a chce dokázať, že je toto obdobie minulosťou. „Nemám s tým žiadny problém. Keď vyvediem nejaký škandál, tak ma klub môže vyhodiť? Myslím, že je to v pohode. Mám nejakú povesť. Som ochotný ukázať, že viem byť jedným z lídrov tímu a pomôcť mu,“ dodáva.