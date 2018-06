Ktoré voľnopredajné lieky si Slováci vlani kupovali najviac? Jedny tabletky absolútne dominovali

Slováci si vlani bez receptu najčastejšie kupovali lieky na tlmenie horúčky, bolesti či zápalu.

Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Za TOP 10 najžiadanejších liekov zaplatili pacienti viac ako 25,3 miliónov eur. Lekárnici predali najviac balení lieku Paralen s 24 tabletami proti bolesti, chrípke, horúčke a nachladnutiu (vyše 2,1 milióna balení). Druhým najžiadanejším bol sprej do nosa Muconasal plus (916 000 balení), tretím Ibalgin proti bolesti a zápalu (777 000 balení).

Štvrté miesto obsadil liek znižujúci horúčku Acylpyrín (658 000 balení), piate liek na zvýšenie potreby vápnika Calcium Chloratum (617 000 balení), šieste sprej do nosa Olynth s obsahom kyseliny hyalurónovej (601 000 balení) a siedme Dorithricin s 20 pastilkami (500 000 balení).

Ôsmym najpredávanejším liekom bol sprej do nosa Olynth (444 000 kusov), deviatym liek Ascorutin, ktorý sa používa pri nedostatku vitamínu C (360 000 balení) a desiatym nápoj Theraflu na prechladnutie a chrípku (337 000 balení).

Lekárnici predali minulý rok celkovo 38,4 milióna balení liekov bez receptu v sume vyššej ako 181,9 milióna eur, čo je medziročný nárast o 6,9 percenta.