Dievčina si dala hranolky s majonézou, nasledoval boj o život: V obľúbenej pochúťke bola mäsožravá baktéria!

Sian Kempster (29) z Londýna a jej priateľ Richard sa pred pár rokmi zamilovali a spravili bláznivé rozhodnutie.

V prácach dali výpoveď, aby spolu mohli cestovať okolo sveta. ,,Naša prvá destinácia bola Bangkok, rovno sme sa vybrali najesť sa. Všetky tradičné thajské jedla voňali fantasticky a vyzerali tak exoticky,“ spomína Sian na svoje dojmy. ,,Avšak počula som hororové príbehy o tom, ako sa ľudia otrávili z jedla predávaného na ulici. Tak som sa rozhodla dať si radšej klasiku – hranolky s majonézou,“ cituje ju denník Mirror.

Nasledujúci deň sa Sian necítila dobre, pripisovala to však únave z časového posunu. Avšak o dva dni už nemohla ani vstať z postele a mala bolesti. ,,Bola som bledá, potila som sa a mala hrozné zažívacie problémy,“ hovorí. Antibiotiká od miestneho doktora nezabrali a čoskoro skončila v nemocnici. Spravili jej testy, no lámanej angličtine lekárov ledva rozumela. Zrazu len zbadala, ako jej sestrička potiera brucho – chystali ju na operáciu!