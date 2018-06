Diana Mórová o porotcovaní v Česko Slovensko má talent: To nie je o honorári

Dlhé roky bola na televíznych obrazovkách doslova denne a teraz nič. Čo sa stalo? Nechcú ju, alebo nechce ona?

S Dianou Mórovou (48) sme sa rozprávali aj o výchove jej jediného syna, zložitých zákutiach ženskej duše, ale aj o novom ročníku šou Česko Slovensko má talent,v ktorej nás na jeseň opäť bude zabávať.

Dáva vám porotcovanie v Česko Slovensko má talent niečo okrem honoráru?

Zle sa pýtate. To nie je o honorári. Prvýkrát som to odmietla, lebo to je strašne veľa práce, zaslúženej práce. Všetko má svoju hodnotu, aj to, ako sedíte v porote, robíte šou, venujete sa tým ľuďom. A či mi to dáva aj niečo iné? Hlavne vidíte niečo, čo človek bežne nevidí, talenty, príbehy, také čísla, že by ste si nikdy nemysleli, že niekto môže niečo také dokázať. A následne ma to ako herečku obohatí v práci. Keď vidím, ako niektorí ľudia hrajú, ako rozprávajú, ako sa tvária, aké sú to typy, tak mi to veľmi pomáha. Skrátka, vždy ma tam niečo prekvapí, dojme...

Nedávno ste sa síce objavili v Inšpektorovi Maxovi či v Kuchyni, no ako seriálová herečka ste zatrúbili na ústup. Nie sú dobré ponuky?

Pre mňa nie sú, možno pre iných áno. Po veľkom seriáli ako Panelák som navyše rada, že som si oddýchla. Bol čas. Keď ste taká výrazná postava, je dobré dať si pauzu a robiť niečo iné, aby si oddýchli aj diváci. Môžem sa niekde objaviť a vždy uvidia Ivanku Švehlovú.

Nie je problém aj v tom, že ste boli dlhé roky tak trochu dvornou herečkou Andyho Krausa, ktorý teraz robí len Susedov a tam pre vás miesto nie je?

Nooo, jeho dvornou ani nie, ale s Andym spolupracoval nebohý producent Pavel Bob a s ním som bola rodinná priateľka, mali sme sa radi, hlavne s jeho ženou. Paľo ma vždy obdivoval ako herečku a chcel ma vo svojich projektoch. Mimochodom, práve on ma prehovoril na účinkovanie v Česko Slovensko má talent. Nebyť jeho, ja by som do toho nešla.