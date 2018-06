Pravda o rozhovore, ktorý televízii poskytol otec Meghan: Nechutne zarába na svojej dcére?!

Piers Morgan zdieľal zákulisné detaily z rozhovoru s Thomasom Markleom.

Portál ETonline hovoril s 53-ročným novinárom v Londýne krátko po tom, čo robil rozhovor s otcom Meghan Markle, manželky princa Harryho. Piers Morgan povedal, že mu zaplatili za rozhovor, hoci to "nebolo o peniazoch".

,,No, bolo to málo peňazí, niekoľko tisíc libier. Bolo mu ponúkaných viac peňazí od rôznych mediálnych organizácií. Mohol si zobrať oveľa viac, ale robil, čo chcel urobiť. Nebolo to pre neho o peniazoch. Jeho slovami, dôležité pre neho bolo povedať všetko priamo," povedal. Podľa Lainey Gossip však suma bola "sotva malá", ako tvrdí Piers Morgan, ale pohybuje sa okolo 50 000 až 60 000 dolárov.

Otec Meghan Markle nemohol prísť na svadbu svojej dcéry s princom Harrym kvôli zdravotným komplikáciám, spojeným s infarktom. Preto uličkou vo Windsore nevestu previedol princ Charles. ,,Urobil niekoľko chýb, môj bože, a bol za to potrestaný," povedal Piers Morgan, ktorý zároveň označil Thomasa za "veľmi slušného muža". Podľa neho taktiež uznáva, že to všetko prehnal a že na neho doľahol tlak.

,,V rozhovore veľmi pekne opísal aj Harryho a povedal, že ho má rád. Podľa otca je princ džentlmen a váži si ho za to, že chráni Meghan." Novinár tiež ETonline povedal, že Meghanin otec ešte nemal šancu hovoriť s princom Charlesom, aj keď sa rozprával s princom Harrym. Očakáva, že jeho dcéra bude mať čoskoro so svojím mužom potomka.