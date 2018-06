Do tejto reštaurácie sa najesť nepôjdete: Nechutné, čo našla zamestnankyňa v žemli

Hygienik bol nútený vyšetriť problém so škodcami v reštaurácii Wendy’s v Catoose, v štáte Oklahoma.

Musela tak urobiť potom, čo jeden zo zamestnancov zdieľal zábery myši, ktorá sa pohybovala vo vnútri balíka hamburgerov. "Len som počula 'myš, myš, myš'! Som tak rada, že tu nemáme myši a čo potom? Vrátim sa naspäť a zrazu je tam," povedala Skylar Frame, zamestnankyňa, ktorá zdieľala video na Facebooku. Ďalšia zamestnankyňa Samantha Niebelink povedala, že to je už druhý raz, čo u nich videla hlodavca.

Podľa nej hovorila manažérovi, že v obale videla hlodavca, no on jej povedal len to, aby použila novšie balíčky, ktoré sú pod ním. "Bolo to len nechutné. Naposledy sme mali potkanie výkaly, ktoré boli pod každým stojanom," povedala Samantha pre FoxNews. Na miesto bol poslaný hygienik, no ten nezaznamenal žiadne porušenia.

Reštaurácia uviedla, že situáciu berie naozaj seriózne. Podľa nich podnikla kroky na zabezpečenie kvality a zaviedli nové postupy na to, aby zachránila bezpečnosť a udržiavanosť reštaurácie.

Skylar a Samantha však tvrdia, že videli, ako ich manažéri ignorujú ďalšie porušenia hygienických a zdravotných prepisov. Napríklad zamestnancov, ktorí manipulujú s jedlom, keď sú chorí alebo nechávajú cigarety v kuchyni. Tvrdia, že z práce odídu, ak nezmenia svoj postoj.

Reštaurácia Wendy však nie je jediná, ktorá sa nevyhla podobnému incidentu. Burger King vo Wilmingtone bol dočasne uzavretý potom, čo niekto online zverejnil, ako sa po ňom prechádzajú potkany.