Otec vychoval deti podľa 15 bodov mŕtvej manželky: Teraz sa nimi riadia aj vnúčatá

Slobodný otec, ktorý vychoval osem detí, odhalil tajomstvo jeho úspechu.

Bol ním 15-bodový plán, ktorý mu napísala manželka predtým, než zomrela. Ian Millthorpe (56) sa musel vyrovnať s tým, že jeho manželka Angie zomrela po dlhom boji s rakovinou. Ian však povedal, že sa dokázal so všetkým vyrovnať a zvládnuť to práve vďaka tomu, že mu jeho žena zostavila základné pravidlá predtým, než vo veku 48 rokov zomrela.

"Nikdy nemôžem nahradiť Angie. Nechcem, ale som odhodlaný urobiť všetko, čo môžem, aby bola na našu rodinu hrdá. Našťastie mi to uľahčila," povedal. Medzi pravidlami, ktoré mu dala, sú napríklad "len hodina denne na počítači" alebo "nenechaj ich hrýzť si nechty". Podľa Daily Mail práve to spôsobilo, že Ianovi sa vychovávali deti omnoho ľahšie.

Ian a Angie sa zobrali v roku 1985 a zamilovali sa, keď mali 14 rokov. Spoznali sa v parku v Grimethorpe. Pár mal troch synov Ryana (32), Damona (29) a Reeceho (27) predtým, než jej prvý raz diagnostikovali rakovinu. Po piatich rokoch mali ďalších päť detí Connora, (19), dvojičky Jake a Jade (15), Corey (12) a Ellu (10). "Som veľmi šťastný. Mám naozaj tvrdo pracujúce a starostlivé deti a som na ne hrdý. Moje deti o Angie hovoria každý deň. Aká bola, čo im hovorila."

Avšak v roku 2008 bola nefajčiarke Angie diagnostikovaná rakovina pľúc, čo viedlo k napísaniu zoznamu. Prvý ťažký moment po jej smrti bol, keď dcéra Ella vystupovala v jednej z hier. "Ella spievala sólo a ja som videl rodičov, ako sa na mňa pozerali. Skoro som sa rozplakal a myslel som na to, aby ju mohla vidieť aj Angie." Podľa Iana zoznam fungoval tak dobre, že všetky pravidlá previedli aj na jeho vnúčatá. Ryanovho syna Issaka, Damonových dvoch snov Warrena a Cohena a Reeceho syna Jaxona a dcéru Willow.

"Angie mi chýba každý deň. Jej neprítomnosť som cítil práve vtedy, keď sa narodili vnúčatá. Milovala by objímať ich, rovnako ako ich milujem ja." No zaneprázdnený otec mal svoje vlastné zdravotné problémy. Prežil krvácanie do mozgu, má chronické ochorenie pľúc a problémy s dýchaním po tom, čo 20 rokov pracoval v bani. "Najťažšia vec, s ktorou sa teraz musím zmieriť, je moje zdravie. Chcem všetko urobiť správne pre Angie a pre moje deti. Nechcem byť príťaž."

Ian s rodinou taktiež dodržiavajú bod číslo sedem na Angienom zozname, kde je napísané, že budú chodiť na prechádzky pozdĺž pobrežia Yorkshire. Ian povedal, že navštívia aj Angienu lavičku, kde položia kvety a spomínajú na ňu. "Ako tínedžeri sme tu často ležali a pozerali sme sa na záliv." Podľa neho Angie neskôr rada varila, ale tento rok si objedná rovnaké jedlo z reštaurácie. Jeho synovia mu vždy pri tejto príležitosti dávajú voňavku, ktorú mu dávala aj jeho žena.

Toto sú pravidlá, ktoré Angie pred smrťou napísala:

1. Zapliesť dievčatám vlasy.

2. Urobiť domáce úlohy pred spaním.

3. Byť doma hodinu predtým, než sa zotmie.

4. Schvaľovať programy v televízii.

5. Nenechať deti hrýzť si nechty.

6. Schvaľovať priateľov a priateľky.

7. Pokračujte s chodením do Thornwicku so zvyškom rodiny.

8. Byť na ne prísny.

9. Kontrolovať vlasy či nemajú vši.

10. Len hodina denne na počítači.

11. Uisti sa, že bola Ella zaočkovaná proti meningitíde.

12. Nežehli košele príliš horúcou žehličkou.

13. Nenechávaj Ellu dlho samu v kúpeľni.

14. Nedávaj im príliš veľa sladkostí.

15. Pozor na slnko počas horúcich dní.