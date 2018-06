Brutálne detaily vraždy mladej mamičky: Veronika († 27) bola rozsekaná na smrť

Zažitá hrôza im znovu prebehla pred očami. Zronení Mitaľovci stáli tvárou v tvár mužovi obžalovanému z vraždy ich milovanej Veroniky († 27).

Pred súd totiž prvýkrát predstúpil Michail Chatzitheodoridis (32), Veronikin expriateľ a otec jej synčeka. Podľa obžaloby mladú ženu brutálne dobil na smrť. Michail sa však cíti nevinný.

Rodičia Dušan a Viera prvýkrát od brutálnej tragédie videli Veronikinho expriateľa. „Je to hrozný pocit. Pozerať sa naňho a nemôcť nič urobiť. To nie je človek, to je zviera, hotový diabol!“ hovorila zhrozene mama Viera.

Mitaľovci dúfajú, že sa im podarí do opatery získať malého Miška, ktorý je v detskom domove v Nemecku. V cudzine bol u otca, ktorý ho mal Veronike vrátiť pred školským rokom. Podľa obžaloby Michail v noci 7. augusta 2016 bývalú družku brutálne zavraždil.uviedla prokurátorka.

Asi kilometer od Vtáčkoviec podľa nej Veroniku napadol a zrejme mačetou ju udieral do hlavy. „Po prvých úderoch sa pokúšala ubrániť útoku a z miesta utiecť,“ pokračuje obžaloba s tým že Veronika po asi 20 metroch spadla na zem. „Michail pristúpil a opätovne jej viackrát bodným alebo sečným predmetom udrel do oblasti hlavy,“ dodala prokurátorka. Mladá žena nemala šancu prežiť. Jej telo bez života našli iba v nočnej košeli v lese po dlhých hodinách pátrania.

Obžalovaný však pokojne opakoval, že je nevinný.Všetko sa začalo v jej detstve, matka týrala ju aj sestru... Smutné je, že nikto mi neverí. Každý povie, že klamem,“ tvrdil Michail.

Priznal, že v osudnú noc po ňu prišiel autom pred dom. „Dal som jej peniaze... Potom sme jazdili a rozprávali sme sa. Pýtala sa, ako sa má malý a moja manželka,“ vypovedal pred súdom s tým, že mal pocit, akoby ich niekto sledoval. Ako dodal, Veroniku vyložil neďaleko vodojemu nad obcou, pretože to vraj sama chcela. Pojednávanie bude pokračovať ešte tri dni.