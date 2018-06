Kontaovej v Nottinghame rupli nervy, rozhodkyni ani ruku nepodala

Vybuchla. Britská tenistka Johanna Kontaová stratila na turnaji v Nottinghame nervy.

Vo finálovom zápase proti Austrálčanke Ashleigh Bartyovej za stavu 4:4 v treťom sete uznala brazílska rozhodkyňa Paula Souzaová spornú loptičku pre súperku. "To je snáď vtip. Robíte rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú naše životy, uvedomujete si to?" hnevala sa Kontaová.

Vyzeralo to, že Bartyová poslala loptičku tesne do autu, podľa rozhodkyne ale za čiaru nedopadol a to Kontaovú vytočilo. Kontaová celý zápas napokon prehrala a po ňom odmietla podať rozhodkyni ruku a odišla z kurtu.

O chvíľu sa však vrátila na ceremoniál a svoju súperku pochválila. "Ash je vynikajúca hráčka, je ťažké proti nej hrať na tomto povrchu," vyhlásila Kontaová, ktorej rupli nervy tiež na nedávnom French Open. Tam sa po vypadnutí v prvom kole pustila do novinárov, keď im vulgárne vynadala za to, ako o nej píšu.