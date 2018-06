Podozrivé správanie Maradonu počas zápasu Argentíny: Diego, TO čo má znamenať?!

Toto poriadne prestrelil!

Slávny Argentínčan a legenda svetového futbalu, Diego Maradona, sedel počas zápasu Argentíny a Islandu v čestnej lóži. Na tomto fakte by nebolo za normálnych okolností zaujímavé nič, veď si Diego prišiel vychutnať zápas MS, v ktorom hrala jeho rodná krajina. To by sa však nemala stať vec, ktorá sa stala!

Počas prebiehajúcej 54. minúty sa kamery na štadióne v Moskve zamerali práve naňho. Diegove správanie počas toho, ako ho snímali kamery, bolo viac než podozrivé! Maradona si totiž počas celého záberu podozrivo šúchal nos, ako keby sa počas polčasovej prestávky "posilnil" ilegálnou látkou. Či tomu tak naozaj bolo, môžeme len hádať. Jedno je však isté, bolo to viac než podozrivé...

Maradona mal problémy s kokaínom aj v minulosti. V roku 1991 mal pozitívny test, dostal trest na 15 mesiacov.