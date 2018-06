Lekárka varuje pred potravinami: Dávajte si pozor najmä na tieto druhy, v lete môžu ohroziť vaše zdravie

V reťazci s rýchlym občerstvením sa nedávno priotrávilo 60 ľudí, môže za to stafylokok, ktorý v mäse vytvoril nebezpečné toxíny.

Podľa odborníkov na potraviny práve počas horúcich dní, keď teplota výrazne stúpa, sa ľudia často nakazia salmonelou alebo črevnými infekciami. Dôvodom môže byť napríklad častá konzumácia mäsa pri grilovaní, ktoré je zle upravené, alebo zle uskladnené mäso v rôznych kúpaliskových bufetoch.

Stafylokok, ktorý spôsobuje u ľudí otravu, je schopný dostať sa do akejkoľvek potraviny, napríklad prenosom z prstov, cituje český Blesk Hanu Roháčkovú, odborníčku na infekčné ochorenia. Stafylokok sa v jedle rýchlo rozmnoží a začne produkovať množstvo toxínu.

Horúčavy zapríčiňujú množenie baktérií a chorôb: Takto sa im vyhnete!

Pozor treba dať najmä pri grilovačkách, pri ktorých je veľmi dôležitá správna tepelná úprava všetkých druhov mäsa, najmä však kuracieho. Ľudia, ktorí zle pripravenú kuracinu skonzumujú, trpia horúčkami, bolesťou brucha, dehydratáciou a často končia v nemocnici.

Treba dbať na to, aby sa náradie, ktoré prišlo do kontaktu so surovým mäsom, okamžite očistilo. Veľmi rizikovými sú aj domáce vajíčka, ktoré sú nedostatočne tepelne upravené, po ich skonzumované hrozí výskyt salmonelózy.

Ďalšie rizikové potraviny: zmrzlina, morské plody, syry, maslo, nakrájané ovocie a zelenina, šťavy.