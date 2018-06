Merkelová prežíva jedno z najkritickejších období: Blíži sa koniec ostrieľanej harcovníčky?!

Necelé tri mesiace po vytvorení obnovenej čierno-červenej koalície strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD v Berlíne sa zmieta vláda nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej v kríze.

Samotná kancelárka absolvovala v piatok síce naoko pestrý pracovný program, predpoludním strávila istý čas na pôde parlamentu, v poludňajších hodinách prijala generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO) Jensa Stoltenberga, avšak jej myšlienky sa s určitosťou i v piatok vracali k štvrtkovému úderu, ktorý jej zasadila sesterská Kresťanskosociálna únia (CSU) odlišným názorom na azylovú politiku a nepriamym ultimátom.

Aj keď je Angela Merkelová zrejme najostrieľanejšou európskou harcovníčkou na politickej scéne a zvládla už nemálo krízových situácii, súčasné obdobie patrí za celých 13 rokov jej pôsobenia na čele spolkovej vlády medzi tie osudové. Zdá sa totiž, že spolkový minister vnútra Horst Seehofer, bavorský krajinský premiér Markus Söder a ich stranícky kolega z CSU, šéf jej parlamentnej skupiny Alexander Dobrindt nemajú už s Merkelovou trpezlivosť. Nechcú sa už nechať utešovať jej prísľubmi o nájdení spoločného azylového riešenia na európskej úrovni, píše tlačová agentúra DPA.

Štyri mesiace pred - pre CSU takmer existenčnými krajinskými voľbami v Bavorsku - mnohí v strane nemajú už chuť postaviť sa za Merkelovej politický štýl. Ako povedal šéf frakcie CSU v bavorskom krajinskom sneme Thomas Kreuzer, "spolková kancelárka nás už raz požiadala, aby sme vyčkali do nasledujúceho summitu Európskej únie so zámerom usilovať sa o európske riešenie. To bolo pred 877 dňami a mnohými ďalšími vrcholnými schôdzkami Únie, ktoré sa medzičasom uskutočnili".

V CSU sa však hovorí aj o systémovom zlyhaní v súvislosti s informáciami uplynulých týždňov o nedostatkoch v Spolkovom úrade pre migráciu a utečencov či vražde 14-ročnej tínedžerky z Mainzu, ktorej páchateľom je zrejme už skôr odmietnutý žiadateľ o azyl z Iraku.

V kancelárkinej Kresťanskodemokratickej únii (CDU) sa ešte aj v piatok len ťažko spamätávali zo štvrtkových vyjadrení popredných činiteľov CSU, ktorí zvolili vraj ostro konfrontačný kurz.