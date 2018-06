Nový Zéland už nezvláda toľkých turistov: Od roku 2019 bude vstup do krajiny spoplatnený!

Nový Zéland prestáva zvládať príliv turistov a chystá sa ich návštevy spoplatniť. Od druhej polovice budúceho roka každý turista pri vstupe do krajiny zaplatí 25 až 35 novozélandských dolárov (cca 15 až 21 eur). Výnimku budú mať Austrálčania, obyvatelia susedných ostrovov a deti do dvoch rokov.

Oznámila to v piatok novozélandská vláda. Krajinu so 4,9 milióna obyvateľmi navštívilo za 12 mesiacov do konca marca 3,8 milióna zahraničných turistov. Takmer 39 percent z toho boli Austrálčania. Vláda predpovedá, že do roku 2024 počet návštevníkov vzrastie na 5,1 milióna.

"Na mnohých miestach naša turistická infraštruktúra praská vo švíkoch," povedal minister cestovného ruchu Kelvin Davis. Predpokladá, žeNová daň by mala krajine v prvom roku priniesť až 80 miliónov NZD (cca 48 mil. eur).Súčasne požiadala novozélandskú verejnosť, aby predložila návrhy, kam by mohla finančné prostriedky nasmerovať.

Novozélandská vláda tiež pred niekoľkými týždňami oznámila, že zdvojnásobí poplatok za pobyt v chatách na niektorých z najpopulárnejších turistických trás, napísal spravodajský server The Guardian.