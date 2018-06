Školáčku Lenku (11) zrazilo na priechode: Nejasnosti okolo nehody! Bolo všetko inak?!

Bolo to inak? Vo štvrtok ráno zrazil neznámy šofér na priechode pre chodcov v bratislavských Podunajských Biskupiciach piatačku Lenku (11). Dievčatko v šoku ešte prišlo do školy, odkiaľ ju previezli do nemocnice. Polícia spolu s matkou naďalej pátrajú po šoférovi bieleho auta, ktorý po zrážke odišiel na neznáme miesto.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Nešťastnej žene sa medzičasom ozvala svedkyňa, ktorá tvrdí, že vodič po náraze za jej dcérkou kričal. K nešťastnej zrážke prišlo vo štvrtok ráno na Uzbeckej ulici, kde šla Lenka (11) na korčuliach po priechode. „Oproti nej šlo jedno dievčatko, ktorému to auto ešte dalo prednosť a ju, neviem, či sa tak rozbehlo, že ju zachytilo,“ opísala mama dievčiny Lucia s tým, že vodič z miesta ušiel. Otvoriť galériu Zdroj: Infografika NČ Dcérka má potvrdenú zlomenú panvu a je v nemocnici,“ pokračuje mama, ktorá aj cez status na sociálnej sieti nabádala vodiča bieleho vozidla, aby sa priznal. Piatačka ešte v šoku sama prišla do školy, ktorá je pár minút od miesta nehody. Vychovávateľka ubolenú dievčinu našla plakať v šatni. „Volala mi a riešili sme políciu a záchranku.pokračuje mama, ktorá aj cez status na sociálnej sieti nabádala vodiča bieleho vozidla, aby sa priznal. ,,Chcela som vyzvať ľudí k tomu, aby sa mi ozvali a vodiča niekto z nich nahlásil. Nie je to ťuknutie bicyklom, to bol náraz autom do človeka, ktorý mohol dopadnúť oveľa horšie,“ hovorí zdrvená mama, ktorá sa ešte stále spamätáva z toho, čo sa jej dcérke stalo. Organizmus sa bráni pred bolesťou Vialiam Dobiáš, prezident Slovenského červeného kríža a záchranár Otvoriť galériu Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža. Zdroj: anc - Po úraze sa okamžite, v priebehu pár sekúnd, zvýši koncentrácia endorfínov v krvi. Hovorí sa tomu hormóny šťastia, ale oni majú výrazný protibolestivý účinok, je to veľmi účinné analgetikum. Ľudia často nepociťujú bolesti, a to ani pri evidentných zlomeninách. Deti sa navyše snažia simulovať, zakrývať príznaky, boja sa, že pôjdu do nemocnice alebo ich rodičia vyhrešia. Záleží aj na rozsahu zlomeniny panvy. Keď sa zlomia drobné kostičky, tak sa s tým dá chodiť. Toto sa môže stať vodičovi, ak zrazí chodca Marek Benedik, advokát Otvoriť galériu Marek Benedik, advokát. Zdroj: pk, han, jf 1. Vodič nezastane - V prvom prípade sa vodič tým, že nezastavil a neposkytol zranenému chodcovi pomoc, dopustí trestného činu neposkytnutia pomoci, ak tak mohol urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo pre iného. Páchateľ sa potrestá odňatím slobody až na 3 roky. Či spáchal trestný čin zrazením chodca nerieši, nakoniec nemusel mať na tom vinu. Nezastavením porušil aj zákon o cestnej premávke, pretože jeho povinnosťou bolo zastaviť. 2. Zastane, ale chodec povie, že mu nič nie je - Vodič v každom prípade musí zastaviť, inak poruší zákon o cestnej premávke. Trestného činu sa dopustí vodič len vtedy, ak neposkytne potrebnú pomoc. Ak zrazený chodec nejaví známky ujmy na zdraví alebo ak ponúknutú pomoc odmietne, trestného činu neposkytnutia pomoci sa nedopustí. Ak sa zranenie prejaví neskôr, čo sa môže stať, nemôže zodpovedať za to, že neposkytol pomoc. Ak však dopravnú nehodu zavinil, mohol sa dopustiť trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Neznámy šofér v Bratislave zrazil školáčku Lenku (12): Z miesta nehody ušiel! Identifikovali poznávaciu značku? Po zverejnení statusu Lucii napísala žena, ktorá mala celú situáciu vidieť z autobusu. „Ozvala sa jedna pani, ktorá videla, ako sa dieťa postavilo, odišlo s korčuľami preč od auta a ako šofér po nej kričal,“ prezrádza o vyjadrení svedkyne. Mrazivý zážitok na sociálnej sieti rozpútal množstvo reakcií. ,,Niektorí diskutujúci uvádzali, že išla s kamarátkou, iní zase, že mala slúchadlá na ušiach, ale nie je to pravda,“ hnevá sa mama, ktorá tvrdí, že jej dcéra slúchadlá von nenosí a išla tým smerom sama. Dúfa však, že muži zákona jej budú nápomocní. „Dopočula som sa, že by mala byť identifikovaná nejaká poznávacia značka auta,“ prezrádza. „V súčasnej dobe sa prípad prešetruje a bližšie informácie, žiaľ, poskytnúť nevieme,“ uzatvára bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.