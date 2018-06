Lobotka o prestupe do Neapola: Za koľko by kúpil sám seba?

Foto

Keby nehral futbal, tak by bol zrejme tenista. Stredopoliar španielskeho klubu Celta Vigo Stanislav Lobotka (23) si včera zahral na 5. ročníku tenisového turnaja Media Cup Stars for Stars a v rozhovore prezradil, že by sa už v najbližších týždňoch mohol stať posilou talianskeho klubu SSC Neapol. V tom prípade by to bol určite najdrahší prestup slovenského hráča!