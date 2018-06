Predpoveď mexického šamana: Kam sa podľa neho hráči dostanú?

Mexiko zdolá obhajcov z Nemecka 1:0 a postúpi do štvrťfinále. To predpovedá samozvaný veľmajster mexických šamanov Antonio Vázquez pred nedeľným úvodným vystúpením Mexičanov, v ktorom sa v moskovských Lužnikách stretnú s obhajcom titulu Nemeckom.

Výberu trénera Juana Carlose Osoria by malo pomôcť kúzlo, ktoré im zo stredajšieho obradu šaman poslal. „Ometéotle, tak si to želám, tak to je a tak to aj bude,“ vyhlásil a dodal, že Mexičanom do štvrťfinále pomôže iný aztécky boh Quetzalcóatl. „Daj mi všetku tvoju moc a silu preraziť nebeskú bránu a dovoľ Mexiku zahrať si päť zápasov,“ dodal Vázquez, ktorý predpovedal, že majstrom sveta bude Španielsko, Portugalsko alebo Brazília.