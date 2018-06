Egypt bez Salaha nebodoval: Uruguaj sa vykúpil až v závere

Uruguajskí futbalisti uspeli v úvodnom vystúpení na MS v Rusku, keď v A-skupine zdolali Egypt 1:0. O triumfe "Urus" v Jekaterinburgu rozhodol v 90. minúte hlavou po priamom kope obranca Jose Maria Gimenez.

Dvojnásobní majstri sveta predtým nepremenili päť vyložených príležitostí. Uruguajčania nastúpia v druhom zápase v stredu 20. júna o 17.00 proti Saudskej Arábii. Egypťanov čaká v utorok 19. júna o 20.00 h duel proti domácim Rusom.



Egypťania nastúpili bez Mohameda Salaha. Útočník Liverpoolu, ktorý sa zranil vo finále Ligy majstrov proti Realu Madrid, zostal celý zápas na lavičke náhradníkov. Úvodná desaťminútovka priniesla opatrný futbal. Egypt vychádzal zo zabezpečenej obrany, Uruguajčania sa snažili napádať rozohrávku afrického tímu vysokým pressingom. Ako prvý sa dostal k zakončeniu Cavani, jeho strela však Al-Schenauimu nenarobila problémy. Juhoameričania postupne získali územnú prevahu a v 24. minúte sa mohli ujať vedenia, Suarez však po rohovom kope a teči Godina zblízka trafil iba do bočnej siete. Egyptská defenzíva na čele s Fathim pracovala spoľahlivo, dobre zatvárala priestory.

V úvode druhého polčasu Uruguaj zrýchlil hru a v 47. minúte sa vo veľkej šanci ocitol Suarez, trafil však iba do nôh vybiehajúceho Al-Schenauiho. Juhoameričanom chýbala v strede poľa väčšia kreativita, preto sa ich tréner Oscar Tabarez rozhodol pre dvojité striedanie a na ihrisko poslal Sancheza s Rodriguezom.

Ani ich príchod však nepriniesol oživenie. V 71. minúte mohol výborný výkon korunovať Fathi, jeho strelu však Muslera zneškodnil. Krátko na to vysunul Cavani Suareza, no kanonier Barcelony nepremenil ani tretiu šancu, keď namiesto strely volil kľučku. Uruguajskí krajní obrancovia Varela s Caceresom dostatočne nepodporovali ofenzívu a vyrobili viacero kiksov v defenzíve, ktoré však Egypťania nepotrestali. V 83. minúte Cavaniho volej Al-Schenaui parádnym zákrokom vyrazil na roh. V 88. minúte útočník Paríža St. Germain opečiatkoval z priameho kopu žrď, no Uruguajčania sa za aktivitu napokon dočkali gólovej odmeny. Po priamom kope Sancheza rozhodol o zisku troch bodov hlavou Gimenez.

A-skupina, 1. kolo:

Egypt - Uruguaj 0:1 (0:0)

Gól: 90. Gimenez, Rozhodcovia: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.), ŽK: Hegasi (Rgypt), 27.000 divákov

Egypt: Al-Schenaui - Fathi, Gabr, Hegasi, Abdel-Schaf - Elneny, Hamed (50. Morsy) - Warda (82. Sobhi), Said, Trezeguet - Mohsen (63. Kahraba)

Uruguaj: Muslera - Varela, Godin, Giménez, Cssceres - Nandez (58. Sanchez), Vecino (87. Torreira), Bentancur, De Arrascaeta (58. Rodriguez) - Suarez, Cavani