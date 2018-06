Ján Kroner mal hviezdnych kamarátov, teraz je v sociálnom zariadení: Stretáva sa s ním len jeden známy herec

Stále čakajú na jeho návrat. Obľúbený herec Janko Kroner sa už roky trápi a psychické problémy ho vyradili z normálneho života. Teraz je už však niekoľko mesiacov späť v Bratislave. Lenže jeho kolegovia, ktorým chýba, zatiaľ nenabrali odvahu stretnúť sa s ním...

Hovorí sa - zíde z očí, zíde z mysle. V prípade Janka Kronera by to bola obrovská škoda, najmä pre divákov. Všestranne talentovaného herca odrovnali z divadelných dosiek i z televíznych obrazoviek psychické problémy, s ktorými bojuje už dlhé roky. Niekoľko ráz sa ocitol na liečení v psychiatrickom zariadení v Pezinku, potom sa liečil ambulantne, nakoniec si ho do opatery vzala jedna z jeho sestier v Považskej Bystrici, u ktorej žil niekoľko rokov.

Nedávno sa však prevalila správa, že Kroner je späť v Bratislave. Útočisko našiel v sociálnom zariadení v bratislavskej Petržalke, kde pred pár dňami oslávil aj svoje narodeniny. Znamená to nádej, že sa obľúbený herec opäť vráti do práce, že začne chodiť do spoločnosti, medzi kolegov?

Nechce mu ublížiť

Hoci má teraz Kroner svojich kamarátov na skok, do divadla sa za nimi zatiaľ na návštevu nevybral. A ani jeho najbližší parťáci, s ktorými býval pred rokmi na obrazovkách v jednom kuse, nenašli zatiaľ guráž vybrať sa za ním do sociálneho zariadenia, kde žije. „Na facebooku som mu poprial k narodeninám všetko dobré, napísal som, že mi chýba a tým je povedané všetko...“ tvrdí Kronerov dlhoročný kamarát Maroš Kramár (59). Sám je na pochybách, či by Jankovi návštevy prospeli, alebo skôr ublížili, ak potrebuje pokoj. „Mám ho veľmi rád, veľmi si ho vážim, boli sme veľmi dobrí kamaráti, ale v tejto chvíli neviem, či mu pomáhame, alebo ubližujeme... A ja by som mu nerád ubližoval. Niekedy si človek myslí, že robí dobre, ale môže to mať úplne iný efekt,“ vysvetľuje Kramár.

Nespravodlivosť

Podobne sú na tom aj herci František Kovár (71) a Ľubo Roman (74), ktorí už v minulosti ukázali, že im životné trápenia kolegov nie sú ľahostatjné. Je známe, že Roman vo svojom penzióne prichýlil dnes už nebohého Paľa Mikulíka († 63), ktorý zostal po porážke imobilný. A práve vďaka Romanovej pomoci mohol prežiť posledné roky života dôstojne a aj šťastne. Kovár zasa ako jeden z mála nezabudol na svojho kamaráta Stana Dančiaka (75), ktorého uväznila doma slepota a chodil mu čítať knihy, aby pookrial.

„Janko je človek, ktorého si každý obľúbi. Nepoznám nikoho, kto by mohol o ňom povedať niečo negatívne. Poznal som ho už ako študenta, keď som ho na VŠMU učil umelecký prednes. Obdivoval som na ňom, že bol vždy pripravený,“ spomína Kovár. „V Národnom divadle sme mali vedľa seba šatne a mali sme veľmi dobrý vzťah. Herci držia spolu, je medzi nimi vzájomná prepojenosť. V rámci postáv si odžijeme kus života na javisku a tým sme spolu naviazaní, istým spôsobom závislí jeden od druhého, často sa zblížime, a potom sa to premietne aj do súkromia,“ vraví Kovár a pokračuje. „Janko je skvelý herec a je nespravodlivé, že sa nemôže svojej práci venovať. Všetci si na neho spomíname s láskou a keď bol ešte u sestry v Považskej Bystrici, tak sme sa v divadle poskladali a kúpili sme mu k jeho 55. narodeninám stacionárny bicykel. Chystám sa ho navštíviť a musím priznať, že obdivujem, ako sa starostlivosti o otca ujal jeho syn Jakub.“

Obetavosť

Ľubovi Romanovi sa Kroner spája práve s nebohým Mikulíkom. „Janko bol obľúbeným žiakom herca Paľa Mikulíka, ktorý neskôr ochrnul. Práve Janko bol jeden z tých jeho bývalých študentov, ktorý ho ku mne do reštaurácie Leberfinger chodieval navštevovať. Porozprávali sa, naobedovali, bolo to veľmi sympatické lebo Paľo pri ňom vždy pookrial, akoby sa prebudil k životu,“ spomína herec.

Podľa Romana si herecké povolanie neraz vyberá svoju krutú daň. „Mnoho mojich kolegov muselo skončiť s hereckou kariérou pre zdravotné problémy. Pripisujem to prepracovanosti. Kedysi sme hrávali v divadle 27 až 30 predstavení za mesiac. Okrem toho sme chodievali robiť do rozhlasu, dabingu, nakrúcať inscenácie do televízie... Nie je to len Janko Kroner, na ktorom sa podpísala prepracovanosť, ale aj Stanko Dančiak, ktorý pracoval 15 - 16 hodín denne, v sobotu, nedeľu...“ vraví.

„Aj Paľko Mikulík tak zle dopadol. Pred tým, než dostal mozgovú príhodu, sme sa stretli cestou z vysokej školy, kde bol vedúcim ročníka. Spýtal som sa ho, čo mu je, lebo vyzeral čudne. Vravel, že má divný pocit a tlak 230 na 170. Ešte sme žartovali, že to nemyslí vážne, lebo toľko ja mám v pneumatikách. No a žart sa skončil tragicky, pretože ho zdravotný stav vyradil z profesionálneho aj súkromného života...“

Stretávajú sa

Zdá sa, že zatiaľ sa s Jankom Kronerom stetáva iba jeho ďalší kamarát - Jozef Vajda (62). „Občas sa stretávame, lebo chodí do Devína k svojej prvej manželke Adriane,“ tvrdí Vajda a viac neprezradí. „Neviem, či by Janko chcel, aby som o ňom rozprával...“ dodáva na záver.